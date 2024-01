Boric, Castro, Borrell y Power se dirigen a Bernarndo Arévalo y le brindan respaldo en agitada toma de posesión en Guatemala

El proceso es que, después de ser juramentada la nueva legislatura, esta debe dar paso a la investidura del presidente electo y vicepresidenta, Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera.

En este contexto, a través de su cuenta oficial de X, el presidente de Chile Gabriel Boric extendió su respaldo a su par electo de Guatemala, en medio de la tensión que enmarca la ceremonia de cambio de mando del país centroamericano.

“Todo mi apoyo al legítimo Presidente electo de Guatemala @BarevalodeLeon”, escribió el mandatario chileno.

En tanto, Xiomara Castro de Zelaya, presidenta del Sistema de Integración de Centroamérica, hizo un “llamado urgente a la Asamblea Legislativa de Guatemala para que se cumpla el mandato constitucional y se proceda a la toma de promesa de ley del presidente Bernardo Arévalo”.

Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell Fontelles, publicó en su cuenta de X, que “su visita refleja el compromiso firme de la Unión Europea con el pueblo de Guatemala y una democracia amenazada que estamos aquí para defender y apoyar”.

Además aseguró que la reunirse con Arévalo fue un “honor”.

There is no question that Bernardo Arevalo is the President of Guatemala. We call on all sides to remain calm — and for the Guatemalan Congress to uphold the will of the people. The world is watching.

— Samantha Power (@PowerUSAID) January 14, 2024