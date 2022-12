Camilo en Guatemala 2023: el artista ya tiene fecha para su concierto en el país como parte de su gira “De Adentro Pa Afuera”

El artista colombiano Camilo, esposo de Evaluna Montaner, reveló a través de un video cuáles serán los países que visitará como parte de su gira De Adentro Pa Afuera Tour.

“No se imaginan las ganas que tenía de darles esta noticia. ¡De Adentro Pa Afuera Tour no podía terminar sin vernos las carátulas en todos los lugares que no hemos visitado!”, describió Camilo en su publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C A M I L O (@camilo)

En el video, la estrella colombiana, asegura que los conciertos serán un 10 de 10 porque la gira terminará en América Latina durante 2023.

Camilo dijo sentirse muy emocionado de que sus pies pronto podrán pisar su continente y podrá encontrarse con sus seguidores que lo esperan para cantar.

“En donde esté la tribu, en ese lugar habito” Camilo

En el clip se observa al intérprete de Índigo sosteniendo una por una diversas banderas de países latinoamericanos, entre estas la de Guatemala.

“Va a ser un viaje inolvidable. ¡Ya quiero tenerlos cerquita!”, exclamó ante la cámara.

Lea también: El colombiano Camilo colapsa Madrid ante un público fiel y entregado

Cuándo será el concierto de Camilo en Guatemala

De acuerdo con el cantante, su show en Guatemala se llevará a cabo el jueves 27 de abril del 2023.

Aunque la estrella ha dado un adelanto, no dio detalles sobre el lugar en qué ofrecerá su actuación, ni el costo de las entradas.

Lea más: Michelle Recinos: Una nueva voz literaria en Centroamérica

De Adentro Pa Afuera

Luego del lanzamiento de su último álbum titulado “De Adentro Pa Afuera” en septiembre de 2022, Camilo comenzó a promover su gira.

El artista explicó a sus fans que su mayor inspiración para crear su disco fue el nacimiento de su hija Índigo.

💿NUEVO ALBUM💿 DE ADENTRO PA AFUERA ☁️ Septiembre!

Y ya casi empieza el tour ⛺️🔥

LA FELICIDAD!

Ya casi los veoooo LA TRIBUUUUUUUUU🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/btbSYkfttv — Camilo (@CamiloMusica) May 16, 2022

Las canciones que forman parte de su más reciente producción son: Ambulancia, Pegao, Índigo, Aeropuerto, Bebiendo Sola, que según Camilo son “las mejores canciones de su vida”.

Su disco es muy característico por las colaboraciones que hizo para cada una de las canciones, entre los que destacan artistas como Myke Towers, Camila Cabello, Grupo Firme, Alejando Sanz, Nicki Nicole y Evaluna.