Caravana de migrantes: Hondureño canta un rap para expresar el sentir de aquellos que buscan mejor vida en Estados Unidos

Migrante hondureño crea un rap para expresar el sentir de sus connacionales que buscar en sueño americano. (Foto Prensa Libre: Twitter)

“Somos gente humilde que le gusta trabajar, me pongo los guantes y salgo a luchar”, canta uno de los migrantes hondureños mientras se acomoda la mascarilla.

Él, junto a otros 46 de sus connacionales, fueron detenidos y retornados a su país, luego de que el jueves último una caravana con cerca de 3 mil hondureños ingresara al país de manera ilegal por la frontera de El Corinto, Izabal.

“Solo ‘wacha’ hermano chapín, no te vengo a robar, no vengo a matar no te vengo a violar, solo vengo a trabajar, déjame cruzar… “, reza otra de las estrofas de su rap, el cual fue captado en un video de más de dos minutos de duración.

En sus letras, este migrante expresa el sentir de todos aquellos hondureños que enfrentan una cruda realidad en su país y se sienten obligados a emprender el desgastante viaje hacia EE.UU. para buscar una vida digna lejos de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades que dicen sufrir en Honduras.

"Solo wacha hermano chapín, no te vengo a robar, no vengo a matar no te vengo a violar, solo vengo a trabajar, dejame cruzar… ". Junto a otros 46, este hondureño es detenido y retornado a 🇭🇳. El rap es su altavoz para expresar la cruda realidad catracha que le hizo migrar. pic.twitter.com/LKqMNcf1cU — Felipe Garrán_GTV (@FeliGarran_GTV) October 4, 2020

Esta caravana se integró por convocatoria en redes sociales en Honduras y el objetivo de las personas era atravesar Guatemala, luego México y llegar a Estados Unidos.

En otras oportunidades ya han pasado más caravanas de hondureños por Guatemala; sin embargo, recientemente autoridades mostraron su preocupación por la situación de la pandemia del covid-19 que se vive actualmente.

EN DIRECTO: Siga el paso de la caravana migrante de hondureños en Guatemala

Debido a que esta caravana es considerada como una amenaza para la seguridad sanitaria del país, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ordenó el jueves por la noche el estado de Prevención en seis de los 22 departamentos del territorio.

“No solo violentaron el ingreso al territorio nacional, sino que también provocaron desorden en la estación migratoria”, enfatizó el mandatario.

Hasta la fecha cerca de 2 mil migrantes hondureños han renunciado a su idea de perseguir el sueño americano y retornaron a su país, mientras que otros ya han logrado cruzar a México por la frontera de Tecún Umán San Marcos.