Coronavirus: Esta es la historia de un grupo de guatemaltecos varados en el aeropuerto del Miami

Según la PDH son entre 125 y 15 guatemaltecos varados en el aeropuerto de Miami.(Foto Prensa Libre: cortesí)

Un grupo de entre 125 y 150 guatemaltecos permanecen varados en Miami, Estados Unidos, ante la cancelación de vuelos hacia territorio nacional. Mediante un video proporcionado por uno de los afectados, se escucha cuando el personal del consulado les informa a los connacionales que en Guatemala no se tiene la capacidad para recibir a esa cantidad de personas y evaluarlos si presentan síntomas del covid-19.

El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, refirió que se comunicó con el canciller Pedro Brolo, quien le indicó que debido a los inconvenientes, a los connacionales que resultaron afectados se les proporcionará hospedaje y alimentación, para que puedan retornar al país el próximo lunes.

“El canciller _Pedro Brolo_me dijo que acababa de hablar con el cónsul en Miami y me indicó que el problema fue que se juntaron distintos vuelos, pero me aseguró que se garantizaba que los guatemaltecos vendrán mañana, que les iban a dar apoyo, hotel y alimentación para garantizar que mañana arriben al país”, acotó.

Rodas indicó que son entre 125 y 150 guatemaltecos los que se encuentran afectados por ese problema.

Una delegada del consulado en EE.UU. dijo a los presentes en el aeropuerto que se proporcionó información sobre la cancelación de vuelos, aunque los afectados dijeron que no recibieron ninguna notificación.

Muchos de los afectados se manifestaron molestos al asegurar que dejaron de efectuar otros pagos para cancelar boletos de US$600 y US$1,000.

“Todavía anteayer compré dos boletos, vengo desde Carolina del Sur, no me puedo regresar y esperar a que se resuelva la situación, como recomienda el consulado”, dijo uno de los afectados.

“Si ya lo tenían planificado por qué a esta hora nos dicen que se cancelaron los vuelos”, expresó otro guatemalteco.

“Como nos vienen a decir que en Guatemala no hay la capacidad para recibirnos a nosotros que somos guatemaltecos, y no somos más de cien y no nos pueden obligar a quedarnos aquí , cómo nos mantendremos el tiempo que estemos en este país”, puntualizó una afectada.

Armando Muralles es uno de los guatemaltecos que no pudo viajar este domingo a Guatemala y quien desde la noche del pasado sábado, espera en el aeropuerto de Miami.

“Yo vivo en Guatemala pero tuve que viajar a Connecticut, el consulado de Guatemala publicó un número de asistencia y donde informaban de los vuelos que habrían, entonces varios llamamos al consulado y dijeron que habrían vuelos, ayer hubo uno a las 11 de la mañana y el de este domingo sería a la misma hora hacia Guatemala, pero hoy a eso de las 7.15 de la mañana en el aeropuerto se nos informó que el vuelo estaba cancelado, solo se nos dijo de parte del consulado que en Guatemala no tenían suficiente equipo médico y que no estaban preparados para recibir vuelos”, refirió.

Según Muralles, el consulado ya les prometió alojarlos en un hotel cerca del aeropuerto y se les dijo que solo llamaran a la aerolínea para que les reprogramen el vuelo y se les “garantizó” que viajaran a Guatemala.

El guatemalteco dijo que pagó US$200 por un vuelo desde Connecticut hacia Miami y US$600 para viajar hacia Guatemala.