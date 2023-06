¿Cuáles son las denuncias más recurrentes que recibe la Diaco de los consumidores?

De acuerdo a los datos de esa dependencia, este año, hasta el 9 de junio, se han recibido tres mil 414 quejas de diferentes negocios y servicios, de las cuales mil 295 provienen de zapaterías, ventas de ropa, línea blanca y restaurantes. Otras dos mil 119 provienen de servicios de telefonía, tarjetas de crédito, bancos del sistema, inmobiliarias, servicio de cable, colegios, universidades y talleres de mecánica.

Televisor

Doris Martínez Gómez, de 30 años, es una visitadora médica que en noviembre de 2022 compró un televisor de 32 pulgadas que a los tres días tuvo una explosión ocasionada posiblemente por un corto circuito. Afirma que no la golpeó intencional o accidentalmente y tampoco derramó líquido sobre el aparato, por lo que acudió al almacén a la espera de una solución. Sin embargo, lejos de obtener atención, el personal evadió la responsabilidad por lo que optó por denunciarlo en el libro de quejas. Días después preguntó por su caso en la Diaco y afirmaron que solucionarían su problema, pero a la fecha no ha sido contactada.

“No sé en qué tipo de casos solucionan o si es por el exceso de denuncias que no lo hacen, mejor desistí porque no quise perder más consumidores, tiempo”, afirma.

Taller

Han transcurrido dos años desde que Felipe Gudiel acudió a la Diaco para pedir ayuda y solucionar y tratar de recuperar lo que le cobraron en un taller de mecánica legalmente registrado en la avenida Petapa, zona 12. El problema fue que le cambiaron dos amortiguadores que no estában averiados y el taller no quiso devolverle los Q2 mil que gastó.

El proceso fue a una conciliación que duró dos años y finalmente se determinó que el propietario del taller debía pagar una sanción de Q16 mil de multa pero nunca se hizo efectiva. Lo extraño, según Gudiel, es que a él solo le dieron tres días para presentar las pruebas en contra del taller y a los propietarios del negocio les otorgaron 10.

Miel

“El ofrecimiento de miel pura es común y después resulta que no es así, pero caí en la trampa”, dice Sofía Delgado, un ama de casa que creyó en la oferta que se le ofreció y compró dos frascos de miel supuestamente pura.

“La oferta era que si en tres días se convertía en agua me devolvían mi dinero y así fue, se me convirtió en agua, entonces regresé pero resulta que se hicieron para atrás y me pusieron mil excusas; que la chica que ofreció eso ya no estaba y que no sabía cuando regresaba, puse mi denuncia porque era un localito de un comercial en la Quinta Samayoa, zona 7 pero nunca me resolvieron ni me llamaron, el local ya ni existe”, afirma Delgado.

Respuesta

A pesar de esos casos, la oficina de Comunicación Social de la Diaco afirma que el 25% de las quejas que han recibido este año están en proceso de resolverse y 75 por ciento fue resuelto de manera conciliatoria.

Los inspectores de la Diaco reconocen que ante la falta de personal es difícil verificar todos los libros de quejas.

En la defensoría de las Personas Consumidoras y Usuarias de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), también ingresan denuncias de consumidores estafados o por servicios deficientes y cobros indebidos, principalmente en la prestación del servicio de energía eléctrica, de telefonía y agua entubada.

Inspecciones

Marcos Palma, presidente del Instituto de Derecho de la Competencia, sostiene que la Diaco no cumple su función y debería estar adscrita al ministerio de Economía, debido a que genera conflicto de intereses, puesto que el ministro de esa dependencia es propuesto por el sector empresarial.

“Así como la Diaco recibe instrucciones para hacerse de la vida gorda en algunos casos, también puede recibir instrucciones para perseguir a un sector.

“Por ejemplo al sector de combustibles, el precio del combustible sube por el precio del mercado internacional, pero el gobierno de turno pide que se vayan en contra de los gasolineros y no debe ser así”, señala.

Agregó: “La Diaco se hizo para perseguir carnicerías, colegios y gasolineras, pero no actividades financieras que afectan los derechos del consumidor, como el seguro obligatorio que se “ impone en los créditos bancarios”, afirmó.