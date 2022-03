“Cuando vi cerró sus ojitos”: El triste relato de la madre de menor que murió baleada en la zona 8

La menor cursaba primero básico en un colegio del sector.

Antes de salir le recordó a su madre que cerrara una baranda porque se podía salir su perra, luego de eso la niña salió, su vivienda se ubica en la 6 avenida y 35 calle de la zona 8 de la capital.

La puerta de la vivienda se cerró y a los cinco segundos ocurrió la tragedia que fue presenciada por algunos vecinos.

A una cuadra del ataque armado contra la menor hay una cámara de videovigilancia de las autoridades municipales y esta quizá haya grabado el crimen.

La madre de la menor recuerda cuando su hija salió de la vivienda, luego escuchó balazos.

Al principio pensó que se trataba de la quema de cohetillos. “Salí corriendo detrás de ella, cuando vi cayó, pero yo pensé que se había tirado, pensé que no la habían alcanzado. Cuando llegué con ella me dice mami me duele, me agarró duro la mano mi hija, cuando vi cerró sus ojitos, ya no me habló”, narró entre lágrimas.

La niña será inhumada en un cementerio de Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez. El colegio en el que estudiaba se declaró en luto.