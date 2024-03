Durante la Asamblea Extraordinaria General del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), realizada ayer al medio día, los asambleístas por mayoría desconocieron la presidencia de Jorge Rodas, así como a su Comité Ejecutivo.

Esto surge luego de la resolución dada a conocer por el Tribunal Electoral del Deporte (Tedefe) el pasado 1 de marzo que invalidó la elección de Rodas como presidente del COG.

La sesión en la cual se desconoció a Rodas se realizó en el Salón Autonomía del Palacio de los Deportes y uno de los puntos que se trató fue la resolución del Tedefe y el estatus de la sanción impuesta por el Comité de Ética del COG, al dirigente y a su equipo de trabajo. También se hizo un análisis de la normativa jurídica vigente en la institución.

Jorge Rosales, presidente de la Federación Nacional de Gimnasia, quien participó en la asamblea, indicó a Prensa Libre que fue una decisión unánime, sobre la resolución del Tedefe, se ratificó en pleno y a su vez se desconoció el Comité dirigido por Rodas.

Rosales, expuso que él -Rodas- fue convocado para que presidiera la Asamblea. Los estatutos anteriores dicen que cinco asociaciones, o más, podían pedirle al Comité Ejecutivo que convocara a una extraordinaria. Los nuevos estatutos, aprobados en 2022, refieren que cinco federaciones o más pueden convocar a Asamblea Extraordinaria.

"Más de 5 federaciones citaron a Rodas para que presidiera la Asamblea, haciéndole saber que, si no se presentaba, se iba a presentar un Comité de Debate, como no se presentó, presidió la Asamblea el licenciado Enrique Santis, de Voleibol y el doctor, Carlos Silva", agregó al respecto que, pese a que existen dos Comités, la Asamblea es reconocida por ambos, lo que la hace legal y le da validez, sin importar quién este de presidente.

La gestión de Rodas y de su Comité Ejecutivo, lleva 15 meses al frente del COG. Se ha desarrollado en una batalla legal para mantener en el poder, esto a pesar de la falta del aval por parte del Comité Olímpico Internacional (COI).

Es un primer paso

Horas más tarde Rosales, quien también fue exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), aclaró que la suspensión viene de dos actos concretos: uno de la elección ilegal de Rodas y lo otro la suspensión de algunos artículos de los estatutos por parte de la CC.

“Hoy se corrige el 50 por ciento del problema y falta el otro 50 por ciento, esto implica que la CC le diera sin demora ya resolver el tema de los desistimientos”, afirmó.

En un escenario que, si eso no se diera, Rosales, remarcó que existe la posibilidad de que el Comité Ejecutivo que, si está reconocido por el COI, que es el que ahora deberá comandar el COG, debería de requerir una dispensa especial al COI, para que sin perjuicio de la vigencia de la suspensión del COG, se permita al presidente olímpico si ser reconocido, para que efectué los trámites administrativos y pueda inscribir a los atletas, como delegación oficial de la República de Guatemala.

El facultativo, indicó que esta sería el paso para seguir si la CC no hace su función inmediata el tema de las inconstitucionalidades.

El Comité Olímpico Internacional tiene programado la próxima semana una reunión, pero se desconoce si se tocará el tema de Guatemala.

Prensa Libre intento conocer la postura de Rodas al respecto, pero no atendió las llamadas efectuadas ayer.

Acciones inmediatas

Carlos Silva presidente de la Confederación Americana de Tiro Deportivo, desde el 2006, y miembro permanente del COG, afirmó que se comunicará al COI lo acordado por la mayoritaria en la Asamblea General, que en esencia da cumplimiento a lo requerido por ellos, basado en los estatutos del COG y en conformidad con la Carta Olímpica.

Al preguntarle, ¿está Guatemala aún a tiempo de poder llegar a participar a juegos olímpicos con himno y bandera?, respondió que, tras el desconocimiento del apócrifo Comité no olímpico, no hay ninguna duda de que las relaciones con el COI y el COG serán restablecidas antes de los Juego Olímpicos de Paris, como lo ofreciera el presidente Thomas Bach al presidente Bernardo Arévalo.

Y sobre la interrogante, de que como ¿queda ahora la sentencia y situación del COG ante la CC?, enfatizó que la CC nunca debió aceptar la solicitud del anterior Tedefe, que carecía de la personería Jurídica. Sin embargo, deberá rectificar lo actuado y aceptar lo que la Constitución Guatemalteca regula al respecto. En caso de controversia, la Carta Olímpica prevalecerá.

¿Y a futuro que tendría que resolver los magistrados de la CC para levantar la sanción a Guatemala?, Silva respondió que aceptar que el Tedefe no tiene materia legal sobre las elecciones del COG, que se regulan por sus estatutos, reconocidos por el COI en los que se establece que es la Comisión Electoral nombrada por la Asamblea del COG, quien convoque a elecciones en los periodos establecidos.

Posición del ejecutivo

Al consultar a Francisco Aguilar Chang, viceministro del Deporte, Ministerio de Cultura, precisó que el Ejecutivo está al margen de esto, tiene una posición y no está de acuerdo con el anterior Comité Ejecutivo, ni con esta, y desde la visión del Ejecutivo es que hubiera una nueva gobernanza.

Esta decisión, es el retorno de la institucionalidad, es el retorno de Gerardo Aguirre, esto es un primer paso.

Ahora decir que es el último paso jurídicamente, no se podría, no estamos viviendo un estado de derecho que tenga certeza. La Corte de Constitucionalidad desde abril de 2023, tiene una resolución que en ningún momento ha conocido, se desconoce cómo van a reaccionar las autoridades de justicia.

“Los 31 miembros en mayoría declararon que no querían al Comité Ejecutivo de Jorge Rodas y que reconocerían al Comité de Gerardo Aguirre. Ahora vienen todos los procesos administrativos, la toma de posesión, pero todo es incierto, no tenemos claro que va a suceder. Recuerde lo sucedido con Rodas que no fue una toma inmediata – del cargo – ahora puede ser de la misma manera”, advirtió el viceministro.

A su juicio, esto desentrampa a los atletas, ante la inoperancia de la CC, ente que no había reconocido la certeza o no de lo que había interpuesto el Comité Olímpico anterior y ante la inamovilidad de la iniciativa de ley en el Congreso. Este es un paso que el COI debe de ver con buenos ojos, me parece que lo verán así, podrían dar un paso y tener una tregua olímpica.

El COI tomará una decisión, hasta el momento no está establecido, faltan pasos, por ejemplo, la ocupación de las instalaciones zona 9, la toma real de Aguirre y que se retire Jorge Rodas. Este primer paso seguro lo vera con buenos ojos el COI.

Para el consultor en temas deportivos, Enrique Godoy, lo más probable es que el grupo liderado por Rodas interponga alguna acción legal de amparo para poder detener este proceso. “A estos asambleístas de los respalda el grupo liderado por las anteriores autoridades y que gozan del respaldo del COI. Sigue siendo una lucha de poder basada en egos e intereses y no el atleta”, concluyó.