¿Habrá un aumento de casos  de coronavirus en Guatemala?

¿Cuál es el contexto?

El semáforo epidemiológico ha mantenido un promedio de dos mil casos activos en las últimas semanas. No obstante, los cambios bruscos del clima, que van del calor excesivo a aguaceros, son considerados como los factores que inciden en la trasmisión de enfermedades infecciosas de las vías respiratorias, indican epidemiólogos. Por esa razón, los especialistas reiteran que los picos de infecciones respiratorias llegan a nuestro país en junio y julio, debido a que prevalece una mezcla de altas temperaturas y humedad. Las enfermedades respiratorias también surgen en noviembre y diciembre, por la época de frío. Los especialistas explican que los problemas de salud que más se activan son las alergias, que se caracterizan por la secreción nasal, dificultad para respirar, y en algunos casos —sobre todo en asmáticos— tos, silbido en el pecho, pero no siempre con fiebre. El neumólogo Marco Antonio Flores dice que la gripe se caracteriza por una fiebre no mayor de 38 grados. Sin embargo, la influenza desarrolla síntomas de tos, dolor de garganta y una fiebre más severa que al inicio puede ser similar al covid-19.