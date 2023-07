¿Hay más repunte de dengue ahora que en el 2022?

¿Cuál es el contexto?

En Guatemala el dengue se ha manifestado en epidemias que ocurren de manera cíclica, cada tres o cinco años, informó la cartera de Salud. Añade que se registraron brotes epidémicos en el 2010, 2014 y 2019. En este último se dio el registro más alto de casos en una década, con una incidencia de 285 por cada 100 mil habitantes. El dengue ha impactado en Guatemala a tal punto que se tuvo que suspender actividades. En agosto del 2019, en respuesta a una alerta roja del Ministerio de Salud por casos de dengue hemorrágico, no se permitieron los eventos de conmemoración de la natividad de la Virgen en Chiantla, Huehuetenango. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no automedicarse con aspirinas, debido a que su efecto puede provocar hemorragias, y tampoco ingerir antibióticos, porque el dengue es producido por un virus y los antibióticos solo atacan a las bacterias. La OMS detalla que cuando el paciente supera la fase crítica, que no excede las 48 o 72 horas, pasa a la de recuperación y hay una mejoría del estado en general, por lo que se recupera el apetito y disminuyen los síntomas gastrointestinales