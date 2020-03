Médico guatemalteco contagiado de covid-19 narra su experiencia en España

El médico Andrés Sandoval Martínez radica en Madrid, España. Prensa Libre: cortesía)

El médico guatemalteco Andrés Sandoval Martínez no puede atender pacientes, debido a su cuadro clínico, según contó durante una entrevista al noticiero Guatevisión.

¿En el tiempo que atendió a pacientes cuál era el ambiente en el hospital donde trabaja?

Soy gastroenterólogo, pero me pidieron ayuda en medicina interna y subí a atender pacientes. El ambiente es caótico por la sobrecarga de pacientes, ningún hospital está preparado para recibir a las personas de golpe. Se viven momentos de saturación en las urgencias, plantas e intensivos.

¿Cuál es su experiencia con la enfermedad?

Me encuentro bien, la gran mayoría de las personas la pasará de esta manera, eso es lo que esperamos; sin embargo, yo no tengo ningún perfil de riesgo, no tengo ninguna enfermedad, tuve tres días de fiebre y tos que se me quitaron como una gripe normal, no quiero con esto banalizarlo, llevo siete días en perfecto estado, pero no estoy capacitado para atender a pacientes y debo guardar la cuarentena, es lo que deben hacer todos y sobre todo si tienen síntomas leves.

¿Cuál es el tiempo para recuperare del coronavirus?

Depende de la patología de cada persona, si uno tiene presión alta, obesidad y otras enfermedades es diferente la recuperación, hay gente joven que no tiene otras patologías y se han puesto malos, no responden con las medidas de soporte ventilatorio.

¿La Organización Mundial de la Salud recomienda una distancia entre personas, aun cuando el paciente se recuperó, pues aseguran que puede seguir contaminando?

A ciencia cierta no se sabe, estamos hablando de una enfermedad que lleva meses, no se sabe cómo evolucionará y no me aventuraría a decir porque solo crearía confusión.

¿Qué opina de las medidas implementadas por el gobierno de Guatemala?

El presidente ha tomado medidas difíciles, pero son buenas y las ha tomado a tiempo, a pesar de ser un país de tercer mundo las medidas son buenas, se han adelantado, están haciendo cosas buenas, como el hospital que se instaló en el Parque de la Industria.

¿Usted se encuentra en casa que recomienda a la población?

El que pueda teletrabajar que lo haga, las decisiones son difíciles para la industria, para los empresarios, pero es importante, al final Guatemala va salir adelante, pero hay que evitar salir de sus casas.