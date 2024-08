La agencia de noticias EFE reportó que la Iglesia católica y empresarios urgieron este martes 27 de agosto a las autoridades atender el aumento de la violencia por los carteles del crimen organizado en la frontera sur de México y atender a los cientos de mexicanos desplazados a Guatemala.

Consignó que los obispos y párrocos en Tapachula, principal urbe en el límite de México con Guatemala, exhortaron al pueblo a unirse para pedir por la paz de los habitantes de Chiapas, estado de la frontera sur.

Además, publicó que Martin Moreno, párroco de la iglesia de San Agustín, denunció en una entrevista con EFE que hay "situaciones muy difíciles" de violencia, y enfrentamientos armados entre los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, algo "inédito" en esta región de México.

También expuso que los grupos criminales obligan a las personas a estar en retenes o filtros para evitar que se entrometan integrantes del bando contrario, las colocan en los enfrentamientos y, si no acceden, extorsionan a los campesinos para que paguen dinero por sus cosechas.

“Hay una tendencia de las autoridades a minimizar o a decir que no existe (el problema), pero cuando un presidente como el de Guatemala (Bernardo Arévalo) dice: 'tenemos 800 chiapanecos que están buscando refugio y los vamos a ayudar', no se puede decir que no existe", comentó el cura.

La Iglesia católica en Tapachula colocó lonas con el símbolo de la paz en la parte exterior de los templos para visibilizar el problema de la violencia en Chiapas, que se ha concentrado en la Diócesis de la Sierra Madre, donde hay 10 parroquias y 12 sacerdotes, reportó EFE.

"El problema es grave y siguen los enfrentamientos entre estos dos grupos y toman a las personas como carne de cañón”, apuntó.

Una respuesta del Gobierno insuficiente

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido que atiende los hechos con un despliegue de las Fuerzas Armadas, pero el sacerdote comentó que, pese a la presencia militar, no hacen nada y la violencia ha ido escalando, indicó EFE en su publicación.

Aníbal Enrique Núñez, empresario de la asociación Procentro, reportó que, ante la inseguridad, sus ventas han disminuido hasta un 70% y la contratación de empleados ha bajado más del 50%.

“Acabamos de elegir a autoridades nuevas, van a entrar en octubre a hacer su trabajo, esperamos que estas nuevas autoridades no sean omisas como las que tuvimos en esta pasada Administración", dijo en referencia a las elecciones del 2 de junio y al cambio de gobierno.

Por ello, pidió "a las autoridades que están y a las que vienen que tomen cartas en el asunto".

En eso coincidió Detmar Yuren Vázquez, un habitante de Tapachula quien teme por la seguridad de los niños que volvieron a la escuela este lunes en medio del repunte de violencia.

“Como ciudadano chiapaneco, solicito a los tres niveles de gobierno que pongan ojos en el estado de Chiapas para que se tenga esa tranquilidad y esa paz, para que los hijos puedan salir y confiemos que van a regresar a nuestras viviendas, eso es lo que pedimos", expresó.