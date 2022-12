Padres pasan la noche fuera de escuela en espera de un cupo para inscribir a sus hijos

“Hace cuatro años pasamos esto con mi hija mayor y con mi esposa sabemos que es importante ir a hacer fila por la noche para encontrar un espacio, porque la escuela solo da 35 turnos por día”, dice.

“Hablé con el maestro de obra para que me diera permiso de no llegar al día siguiente a mi trabajo, puesto que me dedico a la construcción. No dormiría, no me pagarían ese día, pero necesitaba inscribir a mi hijo”, añade.

“Si entra a la escuela de párvulos nos aseguramos de que al pasar a primero de primaria tenga su cupo seguro y ya no tengamos que pasar por esto”, refiere.

“Regresé del trabajo el 23 de noviembre, me bañé, cené una taza de café y un pan con frijoles y me abrigué para ir a la escuela”, prosigue.

“Eran las siete de la noche, pero al llegar la señora que estaba hasta adelante llevaba el listado de los turnos. Yo era el 36. No llevé nada más en mi mochila que un suéter extra y algo para cubrirme esperando que durante la noche alguien se desesperara y así pudiera estar entre los primeros 35, o que más tarde en la escuela dieran algunos números extras para llegar al siguiente día y que ya no necesitara pasar otra noche allí”, relata.

“Mi celular llevaba carga para escuchar música toda la noche. Vi a señoras con termos de café y todos se habían provisto de ponchos para afrontar el frío de la madrugada. Algunos niños acompañaban a sus papás, pero yo preferí llegar solo y que mi esposa se quedara en la casa con los patojos. El día anterior había visto en Facebook unos videos de padres de niños de 5 años que estuvieron bajo la lluvia y no quería que mi familia se enfermara”, explica.

“La noche fue pesada, hacía frío y tuvimos suerte, porque solo lloviznó. A las 3 de la mañana todos estaban dormidos, yo tomé fotos para mandarle a mi patrón y que viera que todos estábamos ahí, esperando. Al fin llegaron las 5 de la mañana y esperábamos que a las 8 nos abrieran. Nadie llegó hasta el mediodía”, continúa.

“ A las 7 solo pedí que me cuidaran un rato mi turno para ir a un baño cercano en los centros comerciales que están en la entrada, y comprar un pan y atol en la pasarela que está como a una cuadra del lugar. Cuando llegaron las maestras a mí me recibieron la papelería porque dieron unos números adicionales, pero los que se quedaron sin turno estaban molestos. Eran como unos 20 padres más”, concluye.

El proceso de cada año

Al conocer la historia de Yumán visitamos la escuela en la que se encontró un cartel que indicaba que no era necesario dormir en el lugar porque se aseguraban los turnos de los padres. Al siguiente día, en otra visita, el cartel no estaba y había padres que llevaban dos noches en el lugar.

1,822

alumnos están inscritos en preprimaria en San José Pinula para el 2022, según el Ministerio de Educación. En el 2018 el censo indica que ese año eran 3,158.

La directora del centro educativo, Sonia Escobar, respondió que los padres todos los años han optado por dormir allí, por la necesidad que tienen de inscribir a sus hijos en una escuela pública. “Nosotros insistimos en que no duerman afuera de las instalaciones porque tenemos cupo para niños de 6 años”, puntualizó.

Expuso que donde tienen problemas es con los alumnos de 5 años, porque solo hay una sección y pueden atender hasta 30 niños, con lo cual se confirma que muchos se quedaron sin cupo. Para los de 6 años disponen de 250 lugares.

Además, hizo ver que dejaron de recibir papelería antes del 3 de diciembre, por el alto número de padres que llegaron.

Por aparte, Miriam Barillas, maestra de la Escuela 1712, comparte que en otros años han tenido ocho maestras de preprimaria, pero tiempo después se cancelaron seis plazas y ahora solo cuentan con dos secciones para niños de 6 años y no se atiende a los de 5.

“Son pocos los cupos para llenar, porque las maestras de preprimaria deben llevar a cabo tareas personalizadas y no pueden pasar más de 25 niños por sección”, agrega.

Barillas coincide con la directora que en San José Pinula siempre se ha dado el problema de que los padres de familia llegan a medianoche o por la madrugada y aguardan en la calle para conseguir un cupo.

“El Ministerio de Educación debería hacer un nuevo censo para conocer cuántos niños necesitan educación preprimaria y primaria. Aquí aceptamos niños sin —haber pasado por— párvulos, porque entendemos que algunos se quedan sin cupo”, admite.

Educación necesaria

Especialistas en educación especial dicen que la atención a la primera infancia es primordial y esta abarca desde los cero hasta los 6 y 8 años.

Han hecho énfasis en que la educación, en esta etapa, es vista como un espacio donde el niño solo juega o disfruta, lo cual es erróneo, porque es cuando su desarrollo a nivel físico, emocional e intelectual. que le permitirá desarrollarse como un adulto responsable.

En dicho ciclo el niño aprende, por medio de las rutinas, el juego dirigido y libre, con el acompañamiento de un adulto, lo cual le aporta principios y hábitos que más adelante le llevan a tener competencias de lectoescritura y conductas que le permiten ser una persona productiva y útil para la construcción de la sociedad.

La Dirección General de Gestión de Calidad Educativa agrega que esta es la primera oportunidad que tienen los niños de ampliar su entorno, más allá de su grupo familiar.

“En este nivel se establecen los cimientos para aprendizajes futuros, se garantiza la continuidad y permanencia, y éxito en los diferentes grados que confoman el sistema educativo nacional”, según un comunicado oficial.

Fijan postura

El Ministerio de Educación (Mineduc) indica que para los niños que ya están en el sistema educativo la inscripción es automática, y los únicos que requieren hacerlo son los de primer ingreso, por lo cual los padres no tendrían que estar pasando por estas situaciones.

Una nota publicada en fecha reciente en Prensa Libre refería que la viceministra técnica de la cartera, Edna Portales, hizo el anuncio desde el 7 de noviembre y pidió a los padres de familia, en especial de niños de párvulos y primer grado, que pusieran atención en el procedimiento oficial.

Una de las razones por las que el Mineduc busca agilizar las inscripciones es porque debe planificar y coordinar la ejecución de programas de apoyo, como la refacción escolar, entre otros.

El programa de alimentación será para atención inicial —niños de 0 a 4 años— y también para los alumnos de básico y diversificado, para alcanzar una cobertura de 2.6 millones de estudiantes.

2.6

millones de estudiantes están inscritos a nivel público desde preprimaria hasta diversificado.

Entre los planes que se contemplan para el próximo año la cartera tiene previsto la entrega de alimentación escolar, el programa de útiles gratuitos y la continuidad del seguro escolar.

Por su parte, el área de Recursos Humanos, sobre las plazas que se han anulado, indica que cuando se hacen movimientos de este tipo es con base en un estudio que establece el número de alumnos que están inscritos en los establecimientos.

Acerca de las seis plazas anuladas, respondió que no se ha dado de baja a docentes porque la demanda de cupos se mantiene y debe ser atendida para no superar la cifra de alumnos por aula.

*nombre ficticio