¿Por qué el Congreso es una elección igual o más importante que el presidente de la República?

¿Qué expectativa se tiene del próximo Congreso?

El problema es que necesitamos en el Congreso una oposición verdadera y constructiva que no se oponga solo por oponerse, sino que haga un razonamiento real de los asuntos que le competen. Por desgracia, del enorme número de partidos que postulan diputados observamos que sera complicado poder conformar un Legislativo mejor que el que tenemos ahora.

Esta legislatura ha dejado mucho que desear y vemos con mucho escepticismo el próximo Congreso. Espero equivocarme y que tenga un enfoque de aprobar iniciativas de beneficio para el país y los derechos humanos.

¿Cuándo sabremos la integración del Congreso?

Cuando se conozca el 50 o 90 por ciento de los resultados ya tendremos una lista de diputados electos. Si el lunes la mayoría de mesas están escrutadas, tendremos esa información.

¿Cuáles deben ser las prioridades en la agenda de los próximos parlamentarios?

Espero que no lleguemos al próximo Congreso para elegir magistrados de Sala y de Corte Suprema de Justicia y que el actual tenga todavía la delicadeza de hacerlo. De lo contrario, es lo primero que debe hacer el que resulte electo. Ya no se puede postergar.No solo es eso, sino que hay varias iniciativas que son importantes y de beneficio para la ciudadanía, como la ley de personas con discapacidad, que se encuentra en el Congreso y es necesario actualizar, y enfocarla con Derecho internacional.

También es importante que se establezca el ministerio de la Mujer. Lo importante es que los diputados se enfoquen en derechos humanos específicos y de esa manera reivindicarse con la sociedad guatemalteca, para tratar de revertir todo lo malo que ha hecho. Los diputados hasta el momento no han legislado de la manera que esperaba la sociedad.

Para aprobar esas leyes debe existir consenso entre las bancadas. ¿Hay peligro de una oposición si quedan aplanadoras de diputados?

Claro, el peligro es muy alto, porque como dijo el mismo candidato a la presidencia del partido Vamos, Manuel Conde, la alianza sigue, y reconoció que aunque algunos diputados se han separado, esa alianza continúa.

Nosotros la vimos desde la primera sesión que tuvo el Congreso, porque fue con todos los partidos, excepto algunos parlamentarios de la UNE, que luego se convirtieron en el partido VOS. Tampoco participaron diputados de URGN-Maíz, de Semilla, Winaq y Victoria en un principio, pero la probabilidad de que continúe la alianza es muy alta.

¿De qué otra manera se puede determinar esa probabilidad?

En la encuesta de Prensa Libre los primeros cuatro o cinco presidenciables punteros, sin llegar a Villacorta, son parte de esa alianza. El presidenciable de Cabal, Edmond Mulet, va con un partido nuevo, pero con el partido Humanista fue con el que participó en las elecciones pasadas.Por eso digo que soy escéptico de que el próximo Congreso sea bueno. Cuando vemos los candidatos a diputados que tienen fuerte probabilidad de ganar nos decepcionamos, porque han sido mal evaluados y mudaron de una bancada a otra.

¿Cuáles son las consecuencias si se mantiene esa alianza?

En esta legislatura ha implicado impunidad para actos de corrupción, en especial en los casos que tienen que ver con el conflicto armado interno. Entonces, esa alianza gira en torno a una agenda muy conservadora, muy retrógrada, que necesita abrirse un poco más para cumplir con las necesidades que demanda la población. Es difícil, pero esperaría que en la próxima legislatura exista ese rompimiento de alianzas políticas y que esta vez se enfoquen en la lucha contra la corrupción, que tanto daño le ha hecho al país.

¿Qué acciones positivas se pueden mencionar de la actual legislatura?

Poniendo en una balanza entre lo negativo y lo positivo, y tomando en cuenta que no han elegido nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual viola la Constitución, no le veo ninguna acción que sea positiva.

¿Cómo califica la aprobación de subsidios para el gas propano y los combustibles?

Las iniciativas que tienen que ver con los subsidios a la energía eléctrica y con el gas propano son enteramente populistas y no buscan romper el monopolio del gas, sino solo dar subsidio a empresas, pero es un monopolio o un cartel, que le llaman, porque esas empresas están de acuerdo para mantener los mismos precios. El Congreso no se molestó en aprobar una ley de competencia que sea necesaria. Los prestamos millonarios que adquirieron durante la pandemia fueron desastrosos, porque después tenían tanto dinero que no sabían qué hacer y por eso recurrieron a otras medidas, como el apoyo a la pensión del adulto mayor.

¿Cómo puede comparar esta legislatura con las anteriores?

Creo que esta es peor que la anterior, sin duda, porque no han cumplido las expectativas de la población.

¿Es posible reducir el número de diputados, como han ofrecido algunos candidatos?

Sí, es posible, pero hay que hacer distintas reformas y el presidente no lo puede hacer. Lo que sucede es que los candidatos a la presidencia hacen ofrecimientos que le corresponden al Congreso ,y los candidatos a diputados hacen ofrecimientos que le hacen al presidente. Entonces, nadie está en su lugar. El presidente, lo más que puede hacer, es presentar una iniciativa de reforma y nada más, pero no está solo en sus manos.

¿Qué estrategia puede usar para lograrlo?

El truco está en que tendrá una bancada grande y un posible apoyo en la Corte de Constitucionalidad si tienen que emitir un dictamen, pero es bastante improbable que esto suceda. Disminuir el número de diputados no es viable porque el Congreso es el representante del pueblo y quitar esa representación es antidemocrático.

¿Cuán importante es el Congreso para mantener la gobernabilidad del país?

El Congreso es una pieza fundamental en un estado de Derecho, por la cantidad de obligaciones que tiene. En un Estado que funciona, el Organismo Legislativo es un excelente contrapeso para otros organismos del Estado.

Es fundamental para una democracia y para un país. El desarrollo de un país empieza por un buen Congreso. Por eso abogamos para que la gente elija bien a los diputados, porque casi no importa tanto quién quede de presidente, como quiénes serán los diputados.