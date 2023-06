Rechazo al Parlacén no se refleja en los votos

El Parlacén se conforma con 20 diputados nacionales y la sede para sus sesiones plenarias se encuentra en Guatemala, además de ser una entidad señalada por no ofrecer resultados, representa costos millonarios para el Estado.

Dicho organismo integrado por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana y Puerto Rico, también es calificado como “guarida o refugio” de exmandatarios que arrastran procesos judiciales pendientes.

Para su funcionamiento, el Congreso de la República aprobó en noviembre del 2018, US$1.7 millones (unos Q13 millones), cifra que también deben aportar anualmente cada uno de los estados, lo que genera un presupuesto global de US$10.2 millones (Q76.5 millones).

El salario mensual de un diputado del Parlacén es US$4 mil 500 (unos Q36 mil), formado por US$1 mil 200 de sueldo base (Q9 mil), más US$3 mil 200 (Q24 mil) para gastos de representación, lo cual depende de la cantidad de sesiones a las que asistan.

Las plenarias se llevan a cabo cada mes en la Ciudad de Guatemala durante una semana, al igual que las de comisiones que se efectúan en las subsedes de cada uno de los países que integran el ente.

Voto nulo

En el proceso electoral del pasado 25 de junio se emitieron 5 millones 519 mil 33 mil votos para elegir a los parlamentarios de ese organismo, de los cuales 1 millón 201 mil 961 son nulos, que representan el 21.7 por ciento del total. El 66.5% son válidos y el 11.6% fueron en blanco. Los partidos que más recibieron votos son Vamos, UNE y Semilla.

En las elecciones de 2019 se emitieron 5 millones 53 mil 576 para el Parlacen, de ellos 1 millón 41 mil 767 fueron nulos, es decir el 20.6 por ciento.

Funciones

Según el Tratado Constitutivo del Parlacén, el trabajo de los parlamentarios consiste en proponer leyes en materia de integración regional, así como armonizar normas que impulsen el avance y fortalecimiento de dicha unión. Así también, servir de foro de deliberación y propuesta para los asuntos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y de seguridad que sean de interés para la integración de los Estados parte.

No obstante, para politólogos esas funciones no se perciben y el porcentaje de votos nulos es una clara señal de que la población está descontenta con esa institución, aunque pareciera que una mayoría también está a favor porque desconoce la función de ese organismo o por qué esperan que los nuevos diputados generen resultados.

Imagen Consolidada

Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, dice que el Parlacén tiene una imagen bien consolidada de ser “inoperante e inútil”, y si bien hay un buen porcentaje de votos a favor, es porque se vota si convicción y es responsabilidad de los nuevos integrantes buscar propuestas para disolver o renovar ese organismo.

“Hasta ahora es como mantener un paciente con respiración artificial. La gente vota aunque no crea, con el argumento de que es un derecho, un deber cívico ,y aunque no les guste el menú, algo consumen de eso, pero votan sin convicción, forzados por la oferta política mediocre”, señala.

“Los políticos no quieren ver ese mensaje de que la gente no cree en esa instancia y solo cuesta dinero”, expresa Marroquín.

También afirma que retirar a Guatemala de ese organismo no es fácil, cuando Guatemala fue el ponente del proyecto y necesitaría la aprobación del resto de países miembros para abandonarlo.

Desconocimiento

“Aunque a la gente pensante le parezca que es un organismo inoperante, hay población que no entiende por qué están votando o les parece que ese organismo tiene futuro. Entre las elecciones de 2019 y las actuales, el voto nulo está entre el 21 por ciento, eso quiere decir que 8 de 10 votantes si creen en el Parlacén, entonces hay que hacerlo funcionar”, dice el constitucionalista, Aquiles Faillace.

Agregó: “Yo apostaba a que el voto nulo iba a ser un referente popular para decir que no se quiere al Parlacén y servirá para cancelarlo, pero no fue así, el voto nulo quedó igual”.

Reciclados

Analistas esperan que nuevos diputados hagan la diferencia en el Parlacén. Sin embargo, varios de los que ganaron un puesto en ese organismo son familiares de políticos o actuales diputados.

Édgar Antonio de León Torres de la UNE, es hijo de la candidata presidencial, Sandra Torres, quien se postula por el mismo partido. Carlos Alberto Barreda Taracena, ganó con el partido VOS, militó como diputado en UNE y en el Bloque Parlamentario de Oposición. Jorge Estuardo Vargas Morales, es actual diputado de la UNE.

Nery Oswaldo Medina, ganó con el partido Todos, es hijo del magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Nery Medina. Raúl Romero Segura, de Vamos, fue ministro de Desarrollo Social.

Karla Andrade Martínez Hernández, es actual diputada de UCN. Juan Gerardo Guerrero Garnica, del movimiento Semilla, es actual diputado del Parlacén por ese partido.

Diputados del Parlacén en representación de Guatemala