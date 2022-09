“Si nos hicieran el favor de apoyarnos”: Padres de familia de escuela de la zona 18 se quejan de deterioro de edificio

Unos 86 niños entre 4, 5 y 6 años de la jornada vespertina no reciben clases de forma presencial debido al deterioro de las instalaciones, donde se observó filtración de agua en los techos, aulas inundadas, sanitarios en mal estado y juegos infantiles oxidados.

También ventanas con vidrios quebrados y hasta paredes con rajaduras, lo que ha afectado para que los menores no retornen a las instalaciones, incluso, algunos niños no conocen la escuela por la situación del inmueble y por la pandemia.

En algunos salones los escritorios están en mal estado y los que sirven acumulan polvo y agua derivado a qué cuando llueve se inundan, la igual que la cocina y baños.

Mariam Jiménez, madre de familia, informó que algunos padres de familia han contribuido con colocar unas láminas para reparar el techo y también compraron una pila.

“Los padres de la escuelita de Santa Faz son los que siempre aportan, no es el gobierno, no es de ningún otro lado que nos ha venido la ayuda, esta escuelita desde siempre ha estado abandonada, no es de ahorita, nosotros hemos colaborado”, manifestó Jiménez, quien pidió apoyo para el plantel educativo.

Julissa Samayoa, otra madre de familia, dijo que por lo que sucede les preocupa la educación de sus hijos, pues están en una edad de aprendizaje.

Añadió que algunos no conocen personalmente a sus maestros por no poder asistir a la escuela debido al deterioro que esta tiene.

En su petición el Ministerio de Educación (Mineduc) indicó: “Si nos hicieran el gran favor de apoyarnos porque la verdad es mucho dinero el que se ha invertido, nosotros ya invertimos Q5 mil, un par de tejas se compraron nada más, necesitamos más. Hemos metido cartas al Ministerio de Educación y no nos han puesto atención por el momento”.

María Victoria Soroy, otra madre de familia, indicó que han pedido apoyo porque el techo está en mal estado con tejas quebradas. También presentó las facturas de lo que han invertido padres de familia para hacer algunas reparaciones.

“Necesitamos un apoyo para esta escuelita porque los niños la necesitan”, solicitó Soroy.

Añadió que ninguna institución ha llegado a evaluar la situación. “Que no ayuden a arreglar la escuela porque está descuidada y se ha arreglado por medio de los papás”, resaltó.

“Queremos que arreglen la escuela”, manifestó un grupo de niños junto a sus padres.

Segú los padres de familia, han mandado cartas a varias instituciones, pero no han obtenido respuesta.

Se trató de conocer la postura del Mineduc respecto de la situación de la escuela, pero aún no hay respuesta.