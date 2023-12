“Siempre se sienten los retumbos”: vecinos de Villa Hermosa retornan a sus viviendas en medio de daños causados por río

“Lo que me hizo quedarme básicamente es que no tengo a dónde ir, no tengo ninguna otra parte”, fueron las palabras de Luis Hernández, uno de los vecinos afectados de Villa Hermosa 1, San Miguel Petapa, luego del desbordamiento del río Pinula.

El río se desbordó el 2 de septiembre del presente año y causó daños en 182 viviendas.