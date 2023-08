Verificamos Por Usted: ¿Es obligación ceder la vía a vehículos de emergencia?

¿Cuál es el contexto?

Tres agentes de la PNC y dos personas más resultaron heridas luego de una colisión entre una autopatrulla y un vehículo particular en la 2a. avenida y 9a. calle de la zona 1 capitalina el domingo último. Según el reporte de la PMT, como resultado de este accidente también quedó derribado un semáforo, un poste resultó con daños y la banqueta fue destruida. En imágenes de cámaras de seguridad que circulan por redes sociales quedó captado el momento del percance, en las cuales se puede observar que el vehículo policial circula con luces de sirena, aunque no se puede determinar si la misma tenía sonido, inmediatamente el vehículo particular lo colisiona en la parte trasera pues no se detuvo, aunque se desconoce la causa. Sin embargo, Montejo afirma que por medio de las cámaras municipales no se puede determinar si el vehículo policial circulaba con sirena encendida. El 19 de febrero ultimo en el kilómetro 16 de la ruta al Atlántico, un picop impactó contra una ambulancia de Bomberos Voluntarios y un autopatrulla de la PNC, cuando atendían a dos motoristas accidentados, tres socorristas y dos agentes policiales resultaron heridos.