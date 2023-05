Verificamos por Usted: ¿Este ha sido el año más caluroso en Guatemala?

¿Cuál es el contexto?

El calor extremo es un fenómeno cada vez más frecuente en todo el mundo y las temperaturas han aumentado en varios países a tal punto, que el aire acondicionado ya no es la solución. Guatemala no es la excepción, y pesar de las últimas lluvias en la mayor parte del territorio nacional, hay días en que el calor no cede para los guatemaltecos.El país no ha escapado a las olas de calor, las cuales se forman cuando una masa de aire cálido que viene de otro continente se queda durante varios días consecutivos, haciendo que las temperaturas se eleven hasta alcanzar máximos poco habituales. Estas pueden causar enfermedades infecciosas o crónicas como las cardiopulmonares, renales, endocrinas, edemas en las piernas, erupción en cuello y calambres. Más que el agotamiento y deshidratación, que es un reacción por la exposición prolongada al calor junto a la pérdida de agua y sales en el organismo, el exceso de calor también puede perjudicar a los conductores, puesto que afecta de forma negativa la capacidad humana para reaccionar ante imprevistos.