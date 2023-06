Verificamos por Usted: ¿Fenómeno de El Niño prolongará la canícula?

¿De dónde salió la información?

Los guatemaltecos han experimentado una sensación intensa de calor desde abril y la época de lluvia todavía no se instala. En redes sociales no faltan las quejas por los ambientes sin aire acondicionado, como tampoco las recomendaciones básicas para evitar un golpe de calor, tanto en personas como en mascotas, quienes también se ven afectadas por las altas temperaturas. El Instituto Nacional de Vulcanología Meteorología e Hidrología (Insivumeh) es el ente encargado de monitorear los fenómenos naturales, temperaturas y los cambios durante las diferentes estaciones climáticas. Por ello, informó que las altas temperaturas se deben al fenómeno de El Niño y durante este año las lluvias serán irregulares, con menos días de precipitaciones, pero no significa que no llueva, sino que lo hará de manera irregular y en ocasiones en exceso, aumentando el riesgo de inundaciones.