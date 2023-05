Zury Ríos: una candidata que se rodeó de aliados cuestionados y perseguidos por la justicia

“Las encuestas se hacen el día de la elección. Encuestas van, encuestas vienen. La verdadera encuesta es cuando las personas deciden quién trabaje para ellos”, expresa respecto de la Encuesta Libre publicada el 2 de mayo último, en la cual la intención de voto para ella llegó al 9.2%.

Zury Ríos ha transitado por un camino complicado para participar como candidata a la presidencia, debido a la sombra de su padre, el general Efraín Ríos Montt, presidente de facto (1982-1983) señalado de crímenes de lesa humanidad por tener responsabilidad en la destrucción de la etnia ixil, que estaba asentada en Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, Quiché, durante el conflicto armado interno.

Ríos Montt enfrentó juicio y fue condenado a 80 años de prisión, sentencia que fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual ordenó repetir el proceso, que no concluyó porque el general falleció. La presidenciable acompañó a su padre a lo largo de todo el proceso y afirma en entrevistas con medios de comunicación que su papá es su “inspiración” y que murió “inocente”.

“Con carácter, capacidad de trabajo y un conocimiento profundo del Estado” es como describe a Zury Ríos el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, quien siempre ha mostrado admiración hacia la candidata.

Méndez Ruiz es abogado, activista de derecha que defiende a militares retirados. Es hijo de Ricardo Méndez-Ruiz Rohrmoser, ministro de Gobernación durante el gobierno de facto de Ríos Montt. Desde 2019 ha trascendido por poner contra la pared a fiscales y jueces que procesaron y sentenciaron a políticos involucrados en casos de corrupción descubiertos por la ahora extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“Es imperativo que quien aspira al cargo debe conocer el Estado de forma amplia y profunda para no cometer errores. Ella tiene una capacidad de trabajo muy grande y carácter fuerte, que no es lo mismo que tener un mal carácter”, asegura el abogado.

No obstante, las críticas a Zury Ríos no se han hecho esperar en las redes sociales por acompañarse de personajes polémicos como la excanciller Sandra Jovel y el exministro de Gobernación Enrique Degenhart, quienes se desempeñaron en el gobierno de Jimmy Morales y cuyas decisiones contribuyeron a la expulsión de la Cicig.

“Depende del grupo de la sociedad que hable, pero estoy seguro que si pregunta por Jovel y Degenhart, la mayoría los aprecia. Cuando Guatemala necesitó que se defendiera la soberanía, ellos cumplieron al cien por ciento con el deber constitucional”, asegura Méndez Ruiz.

Jovel y Degenhart se aliaron a la coalición y buscan una curul en el Congreso por el distrito central. Ocupan la primera y segunda casillas, respectivamente.

Insiste

Esta es la cuarta vez que Zury Ríos busca la presidencia de la República, si se toma en cuenta que en el 2010 fue proclamada precandidata por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) pero declinó su participación al afirmar que no había más recursos para financiar la campaña y el partido afrontaba problemas económicos.

En el 2015 se unió a las filas del partido Visión con Valores (Viva) para buscar de nuevo la primera magistratura del país y quedó en quinto lugar, al obtener 288 mil 421 votos, de 5 millones 390 mil.

Su inscripción no fue fácil, por las acciones legales que interpusieron organizaciones sociales con base en lo establecido en el artículo 186 de la Constitución Política de la República: no pueden participar los hijos de quienes han asumido la presidencia por medio de un golpe de Estado. Aún así, ganó la batalla legal.

En el 2019 la suerte no fue la misma y después de recorrer el mismo camino lleno de acciones legales en contra de su participación, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió en definitiva y recomendó al TSE no inscribirla, al anteponer las mismas prohibiciones constitucionales.

Ese mismo año, su candidato a la Vicepresidencia, Roberto Molina Barreto, actual magistrado constitucional, aseguró que ella no tenía ninguna prohibición para participar.

Antes de que fuera rechazada la participación de Zury Ríos en 2019, la primera Encuesta Libre de intención de voto ubicaba en ese momento a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con 20.7% de preferencia y en segundo lugar la hija del ex presidente de facto, del partido Valor, con 15.9%.

Sin formación

“Ella no es conservadora, no tiene formación política, no es culta, no es leída”, expresa el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) sobre la presidenciable, a quien afirma haber conocido muy bien porque integraron el FRG en los años 1990. El exmandatario asegura que nunca tuvieron una relación cómoda porque ella influyó para dividir al partido y por esa razón él sabe cómo “piensa y cómo sería de gobernante”.

“Es una mujer con mucho resentimiento y mucho dolor, tiene mucha obsesión por el poder. En la visión de ella no está impulsar transformaciones para que el país avance, sino el poder para ella misma”, advierte Portillo.

El expresidente refiere que ambos “se diferenciaban” porque él tenía claridad sobre lo que debía hacer en el poder, pero ella “no compartía la idea de sus políticas, de los proyectos que tenía en el Congreso y más bien los torpedeó”.

“Ella no tiene concepción de política económica, de la democracia. Ella es una mujer que no tiene sensibilidad social, pero aparenta querer al ser humano. No creo que sea el personaje que el país necesita en los momentos necesarios”, critica Portillo.

El exmandatario comenta que no importa de quién se acompañe Ríos, pues reconoce que él tampoco está exento de acompañarse de gente cuestionada, pero sostiene que lo peligroso es que el crimen organizado se incruste en las estructuras partidarias.

Zury Ríos también fue ligada a los grupos que en el 2003 se manifestaron en contra del rechazo a la inscripción de Efraín Ríos Montt para las elecciones de ese entonces, en un episodio conocido como Jueves Negro.

Tres días antes de las manifestaciones violentas, la ahora candidata salió junto a su padre y otros diputados del FRG a advertir de que no podrían controlar a sus simpatizantes si no era inscrito Ríos Montt. Nunca se pudo comprobar su participación directa en el Jueves Negro.

Los aliados

Zury Ríos busca obtener la banda presidencial con el partido Valor-Unionista, con apoyo de aliados del desaparecido FRG, que compartió con Portillo, y del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Esta segunda agrupación es la que llevó a la presidencia del país a Jimmy Morales.

Su compañero de fórmula es Héctor Cifuentes, quien fue secretario general de la Municipalidad de Guatemala entre 2004 y 2019. También fue diputado y secretario general de la Presidencia en el gobierno de Álvaro Arzú, cargos que lo acercaron a la candidata presidencial, que tiene vínculos con funcionarios del arzuismo.

Es la segunda vez que Cifuentes se postula para la vicepresidencia del país, cargo al que aspiró en 2007, como compañero de fórmula de Fritz García-Gallont. En el 2019, el Ministerio Público (MP) y la hoy extinta Cicig lo vincularon con el caso Caja de Pandora, que reveló supuesto financiamiento electoral ilícito al partido Unionista, y también se vinculó al ya fallecido alcalde Álvaro Arzú, que en su libro Arzú y el tiempo se me fue narra que no firmaba nada sin que antes tuviera el visto bueno de Cifuentes.

El vicepresidenciable quedó ligado a proceso penal y en octubre de 2022 la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que no podía ser juzgado por ese delito luego de una acción legal que interpuso.

Ricardo Quiñónez, alcalde de Guatemala, se reelige con la coalición que impulsa a Ríos. Desde el 2004, el partido Unionista se ha mantenido en la municipalidad capitalina y antes, desde 1986, lo hacia como Partido de Avanzada Nacional (PAN).

En la coalición Valor-Unionista la reelección es factor común. Álvaro Arzú Escobar, diputado desde el 2016 y secretario general de los unionistas, es la figura más pública en las giras de Ríos. Fue presidente del Legislativo en el período 2018-2020 y, como su padre, siempre se pronunció en contra de la Cicig.

Entre quienes buscan un escaño en el Congreso por el distrito central en representación de esa coalición sobresale Óscar Germán Platero Trabanino, un personaje polémico que en el 2015 fue nombrado jefe de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) por la entonces viceministra de Gobernación Eunice Mendizábal. Sin embargo, el entonces presidente Alejandro Maldonado Aguirre ordenó su destitución, después de que organizaciones de derechos humanos lo pidieran, al señalarlo de haber desempeñado un oscuro papel durante el conflicto armado.

Platero Trabanino es un capitán retirado que estuvo destacado en la zona militar de San Marcos durante la guerra interna. Durante el gobierno de Óscar Berger fue jefe de Seguridad de Aduanas en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y entonces fue señalado de crear un cuerpo de inteligencia, por lo que fue destituido. También fue vicepresidente de la Fundación contra el Terrorismo.

También resalta el nombre de Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo, diputada por el FRG entre 2004 y 2007 y quien ahora legisla por Valor desde el 2020. Su esposo, Francisco Palomo, quien fue abogado de Efraín Ríos Montt, murió baleado en la zona 9, en el 2015, en un aparente robo después de haber salido de una agencia bancaria.

Destaca también Édgar David Contreras Montoya, director general del Deporte y la Recreación durante el gobierno del Partido Patriota. Ocupa la quinta casilla de diputaciones por el Distrito Central y estuvo implicado en un caso de fraude en un contrato firmado por autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes en el 2013.

Elmer Josué Palencia Reyes busca ser diputado. Es presidente de la Cámara Guatemalteca de la Educación, organización que también integró la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo.

Sebastián Boussinot Porres es otro de los candidatos de la coalición. Es integrante del comando de campaña de Valor y es hijo de Cristian Boussinot, quien fue legislador por las agrupaciones políticas UNE, Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Todos. Fue capturado y enviado a prisión en 2017 por haber avalado plazas fantasma en el Congreso. Su caso fue cerrado en septiembre de 2022. Su defensa estuvo a cargo de Jaime Hernández Zamora, abogado del partido Valor que también fue parte del equipo legal que defendió a Ríos Montt en el proceso por genocidio.

Entre los patrocinados de Hernández Zamora figura Jabes Meda, sentenciado a 26 años de cárcel en 2019 por haber arrollado con su vehículo a un grupo de estudiantes cuando protestaban en la calzada San Juan, por falta de maestros, con lo que causó la muerte de una de ellos.

La coalición también le abrió un espacio a Jafeth Ernesto Cabrera Cortez, hijo del exvicepresidente de Jimmy Morales, Jafeth Cabrera (2016-2020). Se integró a las filas del partido Valor para buscar por tercera vez una curul en el Congreso.

Cabrera Cortez pretendía en el 2019 competir como candidato a diputado por el distrito central con (FCN-Nación), pero la Corte de Constitucionalidad explicó que no podía ser inscrito, amparándose en el artículo 164 constitucional, que prohíbe la participación de los parientes del presidente de la República y del vicepresidente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

En la provincia

Zury Ríos ha recurrido a los amigos leales que se han mantenido con bajo perfil en los últimos años. En Totonicapán, por ejemplo, le dio el poder a la familia Arévalo Barrios.

Édgar Leonel Arévalo optó por dirigir a la agrupación en ese departamento y regresó a la vida pública. Se postula como candidato a alcalde de esa ciudad, cargo que ya ocupó entre 2000 y 2004 y desde este forjó un imperio junto a su hermano Iván, quien fue diputado al Congreso durante 25 años.

Iván Arévalo no está en lista alguna, pero se sabe que ayuda a darle forma al proyecto político que ahora iniciarán sus sobrinos Sherol Ivanisse y Edgar Iván Arévalo Ávila. Estos jóvenes ocupan la casilla uno y dos de la lista distrital de Totonicapán.

En Barberena, Santa Rosa, se postula de nuevo para alcalde Rubelio Recinos Corea, quien, si gana, sumará su sexta gestión no consecutiva en esa comuna. Durante 16 años fue jefe edil de esa localidad con la bandera del partido Patriota y del Unionista.

Su esposa, Aracely Chavarría Cabrera, se postula para diputada por el mismo departamento y ya ocupó una curul en 2015 por el Movimiento Reformador. Estuvo implicada en el caso Asalto al Ministerio de Salud, señalada de tráfico de influencias de forma continuada. Luego volvió al hemiciclo con el partido Unionista y buscó una tercera reelección en 2019, que no consiguió.

Su hija María José intentó llegar al Parlamento Centroamericano (Parlacén), pero no lo logró en las pasadas elecciones y ahora se postula por el distrito santarroseño.

Para la coordinación del partido Valor en Zacapa optaron por un histórico político y operador de varios gobiernos que fue tres veces alcalde de San Diego, Zacapa con los partidos Patriota y Todos. Se trata de Isaías Martínez Morales, expresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y de la junta directiva del Instituto de Fomento Municipal (Infom).

En 2018, el alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, lo señaló de haber promovido entre alcaldes manifestaciones a favor del entonces presidente Jimmy Morales, lo cual negó Martínez.

Señalados

En el distrito de Quiché, el partido de Ríos recurrió a dos políticos que han sido señalados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Uno de ellos es Carlos Enrique López Girón, quien ocupa la primera casilla por ese departamento, del cual fue diputado durante 16 años por los partidos FRG y UNE. Fue detenido en el 2021, señalado de haberse beneficiado de 17 plazas fantasma en el Congreso, cuando integró la quinta secretaría de la Junta Directiva, presidida por Luis Rabbé, en el 2015. El caso fue sobreseído y quedó libre.También fue incluido en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo considera actor corrupto del país, junto a 26 personas más.

La segunda casilla por ese distrito la ocupa Gilmar Florencio Carrascoza Urízar, hijo del alcalde de Joyabaj, Florencio Carrascoza Gámez. Este fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU. Ha sido denunciado por robo, violencia contra la mujer, fraude, enriquecimiento ilícito, malversación, incumplimiento de deberes, sedición, peculado y falsedad material e ideológica.

Jaime Martínez Loaiza es otro de los caciques históricos de Guatemala que se refugió en la coalición Valor-Unionista y pretendía ser alcalde de Jutiapa pero su candidatura fue cancelada. En 2019 fue condenado a 5 años de prisión inconmutables por el caso Lavado y Política, pero aún con esto el Registro de Ciudadanos avaló su inscripción.

Martínez Loaiza fue capturado en marzo de 2017 y condenado a cinco años de prisión en marzo de 2019. Se le culpó de haber traficado influencias para Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, condenado a 38 años de cárcel por haber liderado una estructura que operaba en Jutiapa y que lavaba dinero, para lo cual tenía apoyo de funcionarios como diputados y alcaldes.

En mayo de 2019, Martínez Loaiza fue beneficiado con arresto domiciliario y le faltan tres años para cumplir la pena, que deberá purgar en prisión, según una resolución que publicó la CC en el Diario de Centro América.

Martínez Loaiza fue diputado durante cuatro períodos con los partidos Gana, PP y Líder, además de haber ocupado el cargo de alcalde por el PAN en Quesada, Jutiapa, entre 1995 y 2003.

Por el distrito de San Marcos busca una diputación Ricardo Ismael Montes Maldonado, quien se dio a conocer en los medios de comunicación al ser señalado de acoso sexual contra una trabajadora del consulado de Guatemala en Houston, Texas, en el 2020, cuando era cónsul. La trabajadora renunció el 8 de noviembre de 2019.

Héctor Cifuentes

Ex secretario general de la Municipalidad de Guatemala. Fue señalado por la Cicig en el caso Caja de Pandora por supuesto financiamiento ilícito de la campaña de Álvaro Arzú Irigoyen, acusación que fue desvanecida en la CC.

Óscar Germán Platero Trabanino

Capitán retirado que en el 2015 fue jefe de la Dirección General de Inteligencia Civil. Antes, en el gobierno de Óscar Berger, fue jefe de seguridad de Aduanas de la SAT. Ha sido vicepresidente de la Fundación contra el Terrorismo.

Enrique Degenhart

Ministro de Gobernación del gobierno de Jimmy Morales. Fue el responsable de firmar el acuerdo de tercer país seguro con EE. UU. Consuelo Porras, actual fiscal general, pidió su destitución por haber incumplido una resolución de la CC para asegurar fondos para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia.

Sandra Jovel

Fue canciller durante el gobierno de Jimmy Morales. Durante su gestión denunció al director de elPeriódico, Jose rubén Zamora, por violencia en su manifestación psicológica, por publicaciones en ese medio que, según ella, denigraban a la mujer.

Édgar Leonel Arévalo Barrios

Se postula como candidato a alcalde de Totonicapán, cargo que ocupó en 2000 y 2004. Sus hijos Sherol Ivanisse y Edgar Iván Arévalo Ávila ocupan la casilla uno y dos de la lista por el distrito de ese departamento.

¿Quién es Zury Ríos?

• Nombre: Zury Maité Ríos Sosa

• Edad: 55 años

• Familia: Casada con Gregory Charles Smit. Tiene una hija de su anterior matrimonio con Jerry Weller.

• Partido político: coalición Valor-Unionista

• Candidato vicepresidencial: Héctor Cifuentes

• Profesión: politóloga

Hoja de vida