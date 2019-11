Productores de miel y café reciben apoyo para duplicar exportaciones a Europa, Japón y EE. UU.

Productores de miel en Todos Santos Cuchumatán, son beneficiados con los proyectos financiados por la Unión Europea que les permitirán exportar miel. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

La Asociación de Cooperación para el Desarrollo Integral de Huehuetenango (Acodihue) con el apoyo del Programa Mipymes y Cooperativas del Ministerio de Economía y la Unión Europea fortalecerán las capacidades técnicas y comerciales de productores de miel y café para aumentar las exportaciones.

El programa de desarrollo económico incluyente y sostenible de café y miel en Huehuetenango beneficiará a tres mil 835 productores; el 35 por ciento son mujeres, de las organizaciones, Concepción Huista, Asociación Barillense de Agricultores, Cooperativa Río Azul, Asociación Guayab y Acodihue.

El Proyecto Gobernanza e Incidencia llegará a 12 mil 761 personas, de esa cifra, el 21.70 por ciento son mujeres.

El aporte que la Unión Europea dará a los dos proyectos en Huehuetenango es de Q20 millones.

Edwin Ordóñez, gerente administrativo de Acodihue, aseguró que buscan reducir la pobreza en el departamento por lo que promueven un crecimiento económico incluyente y sostenible de productos certificados bajo la red de comercio justo.

El programa fortalecerá la competitividad y capacidad comercial de los productores y la cadena de valor que tiene dos propósitos, la calidad y un mejor precio.

Ordóñez comentó que el actual proyecto es un seguimiento al plan para fortalecer la red de comercio justo en Huehuetenango que también financió la Unión Europea para expandir la venta café y miel.

Exportaciones

Las organizaciones exportan en promedio cien contenedores de café y 10 contenedores de miel.

Los proyectos tienen vigencia para tres años y en ese tiempo se espera duplicar o triplicar las exportaciones de las cinco organizaciones. “Esperamos que las exportaciones mejoren para Europa, Estados Unidos y Japón”, expresó Ordóñez.

El proyecto se basa en prácticas amigables con el ambiente cuyas acciones favorecen la conservación de los recursos naturales, los productores reciben asistencia técnica, capacitación e intercambios de experiencias en la cadena de valor del café.

Añadió que se mejora la infraestructura productiva del beneficio húmedo, beneficio seco y tostaduría en la producción; cosecha, post cosecha de miel, y promociona los derechos económicos especialmente de las mujeres.

La creación de semilleros por la igualdad son espacios para trabajar con los hijos de las mujeres productoras de las organizaciones de cooperación de Concepción Huista, Asociación Barillense de Agricultores, Cooperativa Río Azul, Asociación Guayab y Acodihue.

Stefano Gatto, Embajador de la Unión Europea (UE), durante su visita a Huehuetenango manifestó: “Está claro que el potencial de esta región tiene que ver con estos productos bien producidos, sostenibles, con técnicas orgánicas competitivas que mejoren la calidad y ese potencial para ser exportados”.

El diplomático afirmó que la UE durante 20 años ha apoyado en diversos proyectos que han tenido resultados positivos pues las cooperativas tienen capacidad de producir productos de calidad que se venden en el exterior con mejores precios.

“Pensar que hace 20 años hubo personas que no tenían nada y ahora tienen la capacidad de exportar café por el mundo es algo impresionante”, destacó.

“Guatemala es un país que despierta mucha simpatía en los mercados internacionales porque en Europa hay mucho potencial y por eso queremos que más población se sume porque este es un departamento con una complejidad étnica grande pero hay que sumar”, recalcó.

El embajador mencionó que en Guatemala hay empresas, sin embargo, la informalidad tiene un crecimiento acelerado y ese es el desafío, lograr que cambie el clima con condiciones que permitan a la población registrar su empresa.

Expectativas de crecimiento

Myrna Montejo, productora de la Asociación Civil Guayab, afirmó que hay mujeres que se dedican a cultivar café, miel o vegetales. Cerca de mil 323 mujeres llevan a cabo las tareas para poder exportar sus productos.

Montejo detalló que cada proyecto en manos de una mujer es un desafío por la condición de sexo, formación y cultura; “Cada día es retador, soy productora de café orgánico”, argumentó.-

La productora que aprendió a cuidar los cafetales, efectuar podas, controlar las plagas, abonar la cosecha, entre otras tareas relacionadas con el café, explicó que los resultados han sido comercializar el café con un valor justo sin caer en manos de los “coyotes”.

Afirmó que poder vender su cosecha con mejor precio surgió en el año 2015 cuando decidieron hacer visible su participación de la mujer en las tareas agrícolas por el aporte a la economía familiar. “Producimos café y miel para exportación orgánica y convencional, cada producto tiene el sello de calidad por ser certificado”, argumentó.

Las mujeres de Guayab tienen dificultades para la producción de miel por lo que buscan alternativas para mantenerse en el mercado y no bajar las calidades.

“El cambio climático nos ha golpeado porque si no hay lluvias, no hay abejas y no se puede llevar a cabo la polinización, por eso promovemos el consumo nacional de miel”, indicó.

“En uno o dos años una persona no se convierte en exportador hay que ir construyendo poco a poco, el que exisya haya hecho que haya iniciativas de éxito aquí con voluntad de emprender es que se presentan proyectos”, Stefano Gatto, embajador de la Unión Europea.

