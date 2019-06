Sandra Torres culpa al presidente Jimmy Morales de crear inestabilidad

Sandra Torres se reunió con representantes de su partido en Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

La candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, quien visitó Huehuetenango, denunció ser víctima de una campaña negra en su contra, la cual estaría orquestada por el “otro contendiente”.

Torres señaló al partido político Vamos de promover una campaña negra en su contra, la cual inició desde el 16 de junio, cuando en las redes sociales se invadieron de mensajes “ridículos” que señalan que ella pretende convertir a Guatemala en otra Venezuela.

“Le digo al señor Giammattei que deje a un lado la campaña negra, que nos dediquemos a hacer propuestas de cara a las soluciones que nuestro país necesita” dijo la candidata.

Agregó que no quiere confrontación ni polarización, pues que ellos proponen la unidad.

Preocupación

A criterio de Torres, los allanamientos en la sede del Tribunal Supremo Electoral (STE), son innecesarios, pues ese es el ente encargado de hacer cumplir la Ley Electoral.

“Creo que están haciendo más grande todo esto con alguna intención, no quiero decir que el MP, el cual no tengo idea por qué está ahí, lo que si me llama la atención es que los partidos pequeños perdedores son los que iniciaron esto y detrás de todo esto está el Gobierno, está Jimmy Morales y eso lo que a me preocupa”, señaló.

Agregó que está preocupada, pues se le hace creer a la población que hubo fraude electoral; sin embargo, ese “es un fantasma que no existe”, por lo que espera el TSE haga oficiales los resultados este jueves.

“Es Jimmy Morales y el partido oficial los que iniciaron todo esto, porque Jimmy Morales quiere quedarse más tiempo en el gobierno, no pueden aceptar que su partido tuvo una gran derrota, donde el pueblo demostró que no quiere nada con el partido oficial”, dijo Torres.

La candidata dijo que los votos de su partido son contundentes -516 mil arriba del segundo lugar-, por lo que no cree haya variantes; además, señaló que cada agrupación debiera tener las actas y respetarlas, pues los miembros de las Juntas Electorales son ajenos a las organizaciones políticas.

Reiteró que el presidente Morales en lugar de fortalecer el proceso electoral y de inyectarle legitimidad duda del mismo. “Guatemala no está para este tipo de problemas y creemos que él -el presidente- está detrás de todo esto”, agregó Torres, quien añadió que el mandatario debería estar preocupado por esclarecer por qué le dio Q150 millones en cupones al partido oficial para comprar votos antes de las elecciones.

