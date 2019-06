Guatemalteca que promovió la construcción de una vivienda para mujer de escasos recursos espera su deportación desde EE. UU.

Lesly Orellana, de 26 años, permanece en un centro para detención de migrantes en EE. UU. a la espera de ser deportada. ( Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Meses antes del viaje, los familiares de Lesly reunieron una buena cantidad de dinero para pagar un guía que la llevara hasta territorio norteamericano.

Hermelinda Gómez, madre de Lesly, llora al recordar que su hija que se graduó de maestra, “siempre ha tenido el don de ayudar a los demás”, razón por la cual promovió la historia de Sandra Martínez, una mujer que vivía en extrema pobreza con sus seis hijos y que ahora tiene una vivienda formal de bloc y lámina que le construyó una empresa privada, gracias a la promoción que hizo Lesly.

“A ella siempre le ha gustado ayudar, el problema es que nunca encontró trabajo de maestra, que fue de lo que se graduó. Nunca le dieron una plaza, trabajaba en una pizzería, pero no estaba contenta”, refirió.

Gómez comentó, en medio de su llanto: “Un mes antes de que se fuera la vi triste, no quería comer, bajó de peso. Le pregunté qué tenía y me dijo que nos iba a extrañar, pero que necesitaba irse para buscar una oportunidad, yo solo espero que Dios me la regrese”.

Lesly es la más pequeña de ocho hermanos, algunos de ellos se encuentran en Estados Unidos y fueron quienes ayudaron a la familia a reunir el dinero para que ella viajara a ese país.

“Me gusta dar ejemplo de las acciones que se pueden hacer con alguien que lo necesita, con algo pequeño la persona se va a sentir feliz y hasta le pueden cambiar su día”, expresó Lesly Orellana cuando promovía la construcción de la vivienda para la familia de escasos recursos.

Lesly Orellana, decidió viajar a Estados Unidos el 23 de mayo pasado, en busca de una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. (Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La colonia La Esperanza se encuentra en las periferias del municipio, sus calles empedradas conducen a la vivienda de Sandra Martínez, quien en diciembre último recibió víveres de Lesly.

En una entrevista que otorgó a Prensa Libre, Lesly dijo que conoció el caso de Sandra por medio de un amigo y fue cuando decidió apoyarla mediante la campaña 21 Días de Dar Felicidad, la cual se realiza cada diciembre, desde el 2014.

“Comparto amor y alegría, pero sobre todo la satisfacción de ver a una familia feliz, les invitó a que pongamos en práctica la acción de hacer feliz a los hermanos guatemaltecos. A veces una persona se ve seria, pero regalémosle una sonrisa para que también sonría con nosotros o un abrazo a quién lo necesite. Con cosas sencillas podemos alegrarle el día a una persona”, dijo Lesly, cuando entregó víveres y promovió la construcción de una vivienda digna para Sandra Martínez.

