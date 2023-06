MP investiga muerte de madre e hija que se habrían suicidado por acoso de “prestamistas colombianos”

“Que Dios te tenga en su gloria y descanses en paz junto con tu mami. Te vamos a extrañar”. De esta forma despidieron a la niña Khaterine Monserrat Suriano Cruz, de 7 años, quien murió en circunstancias aún no establecidas científicamente, pero se cree que fue envenenada por su madre quien luego se suicidó.

La otra víctima es Blanca Odilia Cruz, de 46 años, quien en las redes sociales también ha sido despedida por conocidos y familiares.

Medios locales han publicado que madre e hija murieron después de “tomar una pastilla para curar maíz”, sin embargo, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) todavía no revela la causa real de la muerte.

Una ambulancia del Comando Voluntario de Rescate de Jutiapa llegó a una vivienda de la colonia Villa Hermosa. Una llamada de emergencia les alertó, llegaron, pero ya nada pudieron hacer por ellas, quienes yacían en el suelo de un cuarto.

La información de los medios locales detalla que tenían una tortillería, con lo cual subsistían. Además, mencionan que una deuda con los llamados “prestamistas colombianos”, pudo ser el detonante debido a que la acosaban diariamente para cobrarle.

Sin embargo, este extremo no ha sido confirmado por ninguna autoridad y el esposo y padre, que se supone vive en Estados Unidos, opinó en una página de noticias de Jutiapa en Facebook donde escribió: “Buenas noches. No es como lo dice este medio de comunicación. Gracias a Dios no se le debe a ningún prestamista colombiano”.

Sin embargo, otras personas en la misma publicación denunciaron que muchas personas en Jutiapa están siendo intimidadas por estos sujetos que prestan dinero con intereses diarios y que muchas veces se hace difícil pagar.

Una nota publicada en Prensa Libre describe cómo operan este tipo de personas, en qué municipios y los orígenes de este tipo de préstamos que se remontan a 1990 en Bogotá, Colombia

Esta actividad se expandió por las ciudades colombianas más importantes y luego se trasladó a naciones de sudamericanas y centroamericanas como Guatemala, El Salvador y Honduras.

Las investigaciones oficiales entre Colombia y Guatemala han determinado que el dinero que prestan a los pobladores proviene del narcotráfico.

La nota: La PNC lucha por desarticular a “prestamistas colombianos”, los grupos que prestan dinero a diario en Guatemala (la zozobra y violencia que generan)

La investigación oficial

El MP confirmó que la fiscalía de distrito de Jutiapa ya investiga el hecho que ocurrió “anoche (20 de junio) en la colonia Villa Hermosa del municipio y departamento de Jutiapa producto del cual fueron localizadas dos personas fallecidas”.

El portavoz del MP Moisés Ortiz, informó que el personal fiscal y los técnicos en investigaciones criminalísticas realizaron el procesamiento de la escena y lograron identificar a las víctimas como Khaterine Monserrat Suriano Cruz, de 7 años, y Blanca Odilia Cruz, de 46.

Asimismo, agregaron, recabaron declaraciones testimoniales y recolectaron diversos indicios, entre ellos un documento manuscrito, del cual no indicaron el mensaje que contenía.

Además, también localizaron bolsas con una sustancia desconocida y algunos alimentos.

“Los cuerpos de las víctimas fueron enviados a la morgue del Inacif para establecer las causas exactas de la muerte”, reportó Ortiz.

De igual manera, los indicios fueron remitidos al ente científico para que les practiquen las pericias pertinentes.

De conformidad con la investigación preliminar, según el MP, las víctimas podrían haber fallecido derivado de una intoxicación, sin embargo, las diligencias continúan con la finalidad de esclarecer el hecho.