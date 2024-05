En redes sociales se ha virilizado la imagen de un hombre que fue atacado por un cocodrilo mientras nadaba en las orillas del Lago Petén Itzá, en el área conocida como El Remate, Flores.

Según las imágenes, la víctima perdió parte del brazo derecho durante el ataque del reptil.

Caleb Rodríguez, comunicador social del Hospital de San Benito, Petén, informó que la persona víctima del ataque fue identificada como Audías Ramírez García, quien está consiente, orientado y estable, aunque sufrió lesión por atrición del miembro superior derecho y ósea.

Ramírez sufrió amputación del miembro superior en el área del antebrazo.

Rodríguez añadió que el paciente puede hacer los procesos para obtener prótesis en donde el considere, siempre y cuando tenga el acompañamiento médico adecuado. Indicó que ya han atendido otros casos similares.

Mientras que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) informó que es importante considerar que cada vez son menos las áreas para que los cocodrilos permanezcan en el lago.

Añadió que con el avance de construcciones y muelles, las poblaciones naturales de estos animales se irán agrupando en zonas no tan perturbadas.

Indicó que la sobrepesca y caza de presas naturales puede afectar el comportamiento de los cocodrilos.

Añadió que extraer al espécimen no es viable, pues no están identificados y no se sabe si el que se extrae es o no el que atacó a la persona.

Debido al incidente, el Conap nuevamente hará un taller informativo con los vecinos del área para tratar el tema de convivencia con los cocodrilos y otras acciones de sensibilización y precaución.

También mantienen una campaña por medio de afiches en la que informan cómo prevenir incidentes en el lago por la presencia de cocodrilos y cómo es el comportamiento de estos reptiles.

Recomendaciones

El Conap hizo una serie de recomendaciones

Evitar nadar en áreas del Lago con vegetación abundante

Evitar nadar de noche que son las horas de actividad y caza de los cocodrilos

Evitar la sobrepesca y llevar hiladas de pescado

En caso de ir al lago con niños mantener un control constante y evitar las áreas con vegetación excesiva

De acuerdo con una información compartida por el Conap, en Guatemala se han reportado tres especies de cocodrilos de las 26 descritas, dos de ellas pertenecen a la familia Crocodylidae (Crocodylus acutus y Crocodylus moreletii) y una especie perteneciente a la familia Alligatoridae (Caimán crocodilus).

Ambas especies de cocodrilos poseen un ámbito de distribución al norte del país y el caimán se distribuye principalmente en los departamentos de la costa sur.

Los cocodrilos son bastante territoriales y atacan como mecanismo de autodefensa, aunado a la protección de crías ante cualquier depredador, según la información.

El encuentro entre cocodrilos-humanos ha aumentado a lo largo del tiempo por diversos factores tales como, la pérdida de hábitat: que incluye el avance de la frontera agrícola, asentamientos humanos y fincas ganaderas, esto provoca accidentes, algunos fatales para los pobladores locales; estos encuentros pueden aumentar durante la época lluviosa.

También recomienda a los pobladores de las comunidades aledañas a ríos y lagunas que sean precavidos al momento de tener un encuentro con estos animales. Si hay un avistamiento a tiempo, lo más apropiado es retirarse del lugar inmediatamente y mantener una distancia prudencial con el cocodrilo (entre 5-10 m), o alertar a las autoridades locales para reubicar de forma estratégica y segura a los cocodrilos.

Además, evitar alimentar a los cocodrilos pues asociarán la presencia de humanos con alimentos de fácil acceso provocando un accidente innecesario. “No olvidemos que todo organismo cumple una función importante dentro del ecosistema, y el cocodrilo es un depredador clave en la regulación de la abundancia y comportamiento de depredadores de orden inferior y pueden ser utilizados como buenos indicadores de pesca”, resalta el artículo del Conap.

