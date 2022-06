Qué se sabe de la mujer hallada sin vida en Petén y qué dicen las autoridades sobre quién es el principal sospechoso

El gobernador añadió que el video de las agresiones fue grabado hace varios días y esta semana se reportó la muerte de la joven.

“Muy temprano me he comunicado con el señor padre de Darsi Ibáñez, he expresado mis muestras de condolencia a él, sus familiares y al pueblo de Poptún”, manifestó el funcionario.

También reportó que el hijo de la pareja estaba desaparecido por lo que el Ministerio Público (MP) investigó y el miércoles 15 de junio el niño fue localizado y quedó bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación.

La Policía Nacional Civil (PNC) en Petén informó que se investiga cómo sucedió la muerte de Ibáñez, pues buscan determinar si hubo mano criminal.

Añadió que el principal sospechoso de la muerte de la mujer sería su esposo Fredy García Monterroso, quien no ha sido localizado.

El MP informó que la Fiscalía Municipal de Poptún, Petén, con acompañamiento de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio tienen en desarrollo la investigación y se está a la espera de informes periciales de Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Se consultó al Inacif e indicó que la causa de muerte aún se encuentra en estudio.