Q4.9 millones costará reconstrucción de un puente de acceso al Centro Universitario del Suroccidente

Esta vía de acceso al Cunsoroc en Mazatenango, Suchitepéquez, está inhabilitada porque el puente colapsó. (Foto Prensa Libre: Marvin Tunchez)

Autoridades del Centro Universitario del Suroccidente (Cunsoroc) exigieron a la Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez, reconstruir un puente que sirve de acceso a los estudiantes de esa casa de estudios.

El 11 de septiembre de 2017, la estructura colapsó a consecuencia de la correntada del río que socavó las bases del puente.

Guillermo Tello, director del centro universitario, manifestó que, según un estudio, para reconstruir el viaducto necesitan Q4 millones 946 mil, monto que el Cunsoroc no tiene.

Tello detalló que sostuvo una reunión con las autoridades municipales de Mazatenango quienes ofrecieron poner el 50 por ciento del presupuesto para la obra y que el otro 50 por ciento restante lo cubra la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El puente comunica al Cunsoroc con una calle de la cabecera departamental y es el ingreso para los estudiantes de Ingeniería en Alimentos.

Hernán Mérida, estudiante de Derecho, indicó que meses atrás los estudiantes tomaron el centro universitario y una de las peticiones fue reconstruir el puente. “La falta de la estructura afecta a todos los estudiantes en época de lluvia”, explicó.

La universitaria Haydee Vásquez explicó que actualmente los estudiantes arriesgan su vida al pasar por un puente que está en mal estado y se ubica a un costado de la planta de la Facultad de Ingeniería en Alimentos.

Manuel Delgado, alcalde de Mazatenango, refirió que en 2017 ofrecieron al centro universitario reparar el puente, pero el tiempo pasó y la obra no se llevó a cabo. Delgado mencionó que sostuvo y una reunión con el rector de la Usac, Murphy Paiz, el ofrecimiento fue que la comuna pondrá la mano de obra y la universidad los materiales de construcción, pero no aún no hay una respuesta.