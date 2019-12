Empresa quetzalteca regala zapatos a niños y adultos mayores en el parque central de Xela

Los niños agradecieron el obsequio que les entregó Santa Claus. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

En una época para compartir se ha convertido la Navidad para los jóvenes de la empresa Majusa, quienes cada año regalan zapatos, de los que fabrican, a personas de escasos recursos para celebrar las fiestas de fin de año.

René Morales, representante de la empresa, explicó que esta es una iniciativa que año con año organizan con el fin de hacer feliz a los niños que en su mayoría trabaja en los alrededores del parque central de Quetzaltenango.

“El fin de esto es traerles alegría y compartir con niños y personas de la tercera edad que día a día salen a ganarse el pan de cada día. Como empresa nos identificamos por compartir con el prójimo y más en esta fecha que algunos no les alcanza para comprar los estrenos”, añadió Morales.

“Todo lo hacemos sin ningún lucro, la empresa es cien por ciento quetzalteca y si esto también sirve para animar a otras empresas bienvenido sea. Hay que tener un corazón generoso con los que menos tienen”, añadió.

La entrega se hizo acompañado de Santa Claus que previo a dar el regalo, aconsejaba a los niños y les pedía construir un mundo mejor.

Alcira Lux, madre de familia, agradeció la iniciativa de los jóvenes y expresó que su niño José Rubén López ahora podrá tener estrenar zapatos para la Navidad.

“Me dedico a la venta de dulces acá en el parque porque no he encontrado trabajo formal. Por la necesidad me tengo que traer a mi hijo, pero gracias a Dios hoy nos bendijo con un par de zapatos para él”, expresó Lux.

“Gracias a los jóvenes que piensan en la gente trabajadora de este lugar. Es un buen gesto que hacen con nosotros, espero que Dios los bendiga”, dijo Joel Sánchez, quien es lustrador de zapatos en el parque central.

#XelaApoya | Empresa quetzalteca que se dedica a la fabricación de calzado regaló zapatos a niños y personas de la tercera edad que trabajan en el parque central de #Quetzaltenango pic.twitter.com/JlTiQFBeX6 — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) December 24, 2019

En Quetzaltenango es muy recurrente ver para esta fecha varios grupos quienes comparten y llevan alegría con los más necesitados organizando distintas actividades. Los organizadores señalaron que esperan seguir con esta tradición que llevan por varios años.

