“Exijo que la justicia haga su trabajo”: La queja de madre del niño que murió en Xela tras ataque de un perro, mientras el MP investiga

El Ministerio Público investiga la muerte del niño de 7 años, Francisco Cristóbal Osorio García el pasado 28 de julio en Xela. Un perro pitbull lo atacó hasta herirlo de muerte. (Foto Prensa Libre: Mynor Toc y cortesía).

Francisco Cristóbal Osorio García murió atacado por un perro en el cantón Chuilajú, La Pedrera, zona 1 de Xela, en la periferia de la ciudad altense.

Fue en este sector en donde un pitbull se cobró la vida del niño de 7 años, estudiante del primero primaria en la escuela oficial urbana para varones Esteban Figueroa, ubicada en la zona 1 quetzalteca.

Eran las 16 horas del viernes 28 de julio cuando su mamá, Pabla García, lo dejó junto con una de sus cuatro hermanas para que jugara en un área cercana a su casa. Ese día no tuvo clases en la escuela porque habían anunciado una capacitación docente en asuntos de reciclaje.

Sin embargo, la tragedia llegó sin avisar. Francisco Cristóbal estaba en ese lugar cuando un perro, presuntamente de raza pitbull, lo atacó hasta matarlo.

Los padres de familia desconocen el contexto para que el animal atacara, y eso ha sido razón para que el Ministerio Público (MP) abra una investigación.

Exige que no quede impune

La madre del menor espera “que se haga justicia por mi nene”. Agrega: “No queremos que quede impune la muerte de mi bebé, porque no tenía culpa de nada. Exijo que la justicia haga su trabajo, que no proteja solo al animal, sino también a los niños”.

“Ellos no tienen la culpa de estas cosas. Deberían crear una ley que levante a todos esos perros que están ahí”, reclamó.

Según la progenitora le quitaron a una ángel de su lado quien quería ser chef y cantante. “Eso quería ser mi hijo. Muchas veces me dijo: Quiero ser chef para prepararte tu comida rica, me decía”, recordó García.

Francisco Cristóbal era uno de los cinco hijos de la familia Osorio García. “Mi único varón”, explicó García. Desde hace 17 años vivían en ese cantón quetzalteco. Ella, originaria de la cabecera de Totonicapán y el padre de Santa María Chiquimula, había emigrado hacia la ciudad altense.

“Lo encontré desnudo, mordido en todo el cuerpo, la cabeza. Su hermana lo tenía cargado mientras esperaba porque alguien llegara. Le rompieron su ropa”, comentó la madre de familia.

La madre de Francisco Cristóbal cuenta que ella no estaba en el lugar cuando ocurrió la tragedia. “No vi cuántos perros eran. Lo llevé al campo para que que divirtiera, porque ese día no tenía clases. Lo llevé para que jugara, no para su muerte”, exclamó.

Según García fue su cuñada quien vio al perro que se supone lo atacó. “Era café y con la cabeza grande”, describió.

“Yo solo quiero que se haga justicia, que trabajen, que hallen al animal, y el dueño se responsabilice. Mató a un ser humano, un niño indefenso, no a otro animal”, demandó.

Murió en el HRO

El traslado del niño ha sido confuso, porque mientras los padres aseguraron que socorristas lo habían llevado al Hospital Regional de Occidente (HRO), otras personas han explicado que por medios propios lo trasladaron a la emergencia de aquel centro asistencial.

Sin embargo, las pesquisas han revelado que la familia primero lo llevó a la sede de la Cruz Roja en la zona 1 altense, donde les indicaron que no podía hacer ya nada por él, y por eso optaron por llevarlo hacia el HRO.

La comunicadora social del HRO, María del Carmen Sajquim, confirmó que Osorio García ingresó en ese nosocomio el 28 de julio en horas pasadas las 16:30 horas. A las 19 horas se confirmó la muerte clínica por la gravedad de las heridas.

De acuerdo con el reporte clínico oficial de esa institución el niño murió “por un choque hipovolémico y politraumatismo. Esas fueron las dos causas de muerte que se registraron acá en el Hospital”, explicó.

Las pesquisas

La fiscalía distrital de Quetzaltenango ya indaga sobre la muerte del niño de 7 años aquel 29 de julio tras el ataque de “un perro, presuntamente raza pitbull, en un sector de la zona 1 altense”, confirma la portavoz del MP, María José Mansilla.

De acuerdo con Mansilla agentes fiscales “procesaron la escena en la que un niño fue atacado por varios perros y por la gravedad de las heridas fue trasladado al Hospital Regional de Occidente en donde lamentablemente perdió la vida”.

Según la portavoz “el hecho ocurrió en un terreno ubicado en el cantón Chuilajú, La Pedrera, zona 1 de Quetzaltenango. El personal fiscal se encuentra realizando las diligencias en torno al caso”.

Por ahora la fiscalía distrital ha procesado la escena y conseguido declaraciones testimoniales. El cadáver del niño fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar la causa de muerte y que se realicen peritajes específicos para el esclarecimiento de este hecho, indicó Mansilla.

Se solicitó información al Inacif para saber el resultado de la necropsia solicitada y se está a la espera que trasladen los detalles correspondientes.