José Carlos González y Rosmery Rivas triunfan en el Medio Maratón Internacional de Xela

Más de 7 mil corredores compitieron en el evento de atletismo más importante de la ciudad de Quetzaltenango que cumplió con la décimo segunda edición donde al final el originario de Tecpán, Chimaltenango, se impuso al corredor keniata Musa Kanyongi que finalizó con el segundo lugar, el podio lo cerró el nacional Amado García.

González fue estratégico debido a que permaneció dentro del grupo puntero, sin embargo en el kilómetro 15 conocido como la Cuesta Blanca, fue donde decidió atacar a sus rivales que no pudieron darle alcance.

Podio rama masculina

José Carlos González 1 hora 08 minutos 09 segundos Musa Kanyongi 1 hora 09 minutos 26 segundos Amado García 1 hora 12 minutos 55 segundos

“Agradecido con Dios por este importante triunfo, fue una carrera muy complicada, el año anterior quedé cerca del título y hoy se me da la oportunidad de ganar. Fui el mejor guatemalteco en la ciudad de Cobán, en Guatemala quedé tercero y hoy cierro acá con el primer lugar, ha sido un buen año para mí”, explicó González.

“El recorrido fue muy exigente, sabía que el keniano no conocía el terreno y decidí atacarlo en la Cuesta Blanca, donde la subida es muy difícil y no pudo responder el ataque y eso me ayudó mucho para tomar ventaja”, agregó el ganador.

En tanto en la rama femenina, que no tuvo participación de corredoras keniatas, fue aprovechado por la originaria de Huehuetenango, Rosmery Rivas, que finalizó en el primer lugar al imponerse a las gemelas Schoenfeld, de Xela, quienes eran las favoritas.

“Muy feliz por este triunfo que va dedicado a mi familia, muchas gracias por el apoyo. Es mi primer gran triunfo porque el año anterior quedé en segundo lugar, mismo lugar tuve en el medio maratón de Totonicapán. Gracias a Dios hoy se me dio terminar primero”, explicó la ganadora.

Rosmery Rivas 1 hora 27 minutos 51 segundos Marleny Schoelfeld 1 hora 34 minutos 01 segundos Daniela Schoelfeld 1 hora 35 minutos 04 segundos

La carrera de Xela vuelve a tomar importancia debido a que se tuvo participación de varios corredores de México, El Salvador, Honduras y Colombia, además de atletas de todos los departamentos de Guatemala.

