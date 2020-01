Los cinco retos que tendrá que afrontar Sergio Egea al frente de Xelajú en el Clausura 2020

El argentino Sergio Egea confía en devolverle el protagonista a Xelajú. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

El argentino Sergio Egea tendrá varios retos que cumplir en el banquillo de Xelajú que buscará ser protagonista. A comparación del torneo anterior, donde el entrenador llegó a falta de cinco fechas para que terminara la competencia, ahora tuvo el tiempo suficiente para preparar el comienzo del Clausura y escoger los refuerzos que llegaron al cuadro chivo.

Uno de los primeros desafíos que tendrá Sergio Egea, será que Xelajú sea un equipo competitivo y clasifique a la liguilla. En el 2019, el equipo superchivos pasó los dos torneos sin clasificar. El en Apertura 2018, fue la última vez que Xela clasificó en la lucha por el título y quedó fuera en semifinales ante Comunicaciones.

“La idea es que Xelajú vuelva a ser protagonista porque es un equipo grande de Guatemala. Yo estoy al frente de este grupo y me hago responsable totalmente. Hay mucha disposición de los chicos y sin duda Xela estará en las instancias finales”, reconoció Sergio Egea.

Un segundo desafío que tendrá Xelajú para este torneo será que la afición de los chivos regrese al estadio Mario Camposeco. Históricamente Xela ha sido una de las mejores plazas del futbol nacional en asistencias de aficionados. En el 2019 registró el tercer mejor ingreso con 25 mil 837, superado por Comunicaciones (31 mil 466) y Municipal (35 mil 661)

Además de llevar aficionados al estadio Mario Camposeco, el tercer desafío para los de Sergio Egea será convertir su cancha en una fortaleza, algo que en las últimas temporadas se ha perdido. En el semestre anterior Xelajú fue el noveno mejor equipo de local. De los 11 juegos disputados únicamente ganaron cinco, empataron tres y perdieron los otros tres.

Sergio Egea, ha declarado que tomará en cuenta y dará mayor participación a los jugadores de las fuerzas básicas del club. El pasado estratega de los chivos, relegó a los juveniles y Xela cumplió con los 500 minutos de Sub 20, hasta las últimas fechas. Ahora el reto será darle mayor presencia a jugadores canteranos. En los juegos de preparación Egea utilizó a juveniles como Elmer Cardoza Sub 17, e Iker Rodas y Joshua Ubico, Sub 20, además de Javier González, quien es de la categoría Sub 21.

El último y principal desafío de Egea será darle a los chivos el título, la anhelada sexta luna. Xela no sale campeón nacional desde el 2012 y los aficionados esperan que pronto puedan volver a tocar la gloria con un campeonato nacional.

Cremas será el primer rival de los albos que comienzan el camino en un nuevo campeonato donde tienen el objetivo de figurar entre los primeros lugar.

