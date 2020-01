Luis Grijalva: “Me entregué a la municipalidad, me pongo un 7.5 de 10 en mi gestión porque sí trabajé fuerte”

Luis Grijalva Minera perdió la credibilidad de los quetzaltecos por la mala ejecución de proyectos. (Fotos Prensa Libre: Raúl Juárez)

En las elecciones general del 2015 se dio una sorpresa mayúscula en Quetzaltenango, luego de 12 años de contar con el gobierno de Jorge Barrientos se dio un cambio, un personaje que no figuraba entre los favoritos logró una victoria contundente.

Luis Grijalva, con más del 33 por ciento de los votos de los quetzaltecos, se convirtió en alcalde de Quetzaltenango para el período 2016-2020. Conforme avanzó su gestión municipal, Grijalva se desgastó y perdió credibilidad ante los vecinos quienes criticaban la poca ejecución de proyectos que mantuvo el jefe edil durante estos cuatro años.

A escasos dos días para dejar el cargo Luis Grijalva expresó estar satisfecho con su labor al frente de la comuna altense y esto explicó en una de las últimas entrevistas realizadas.

­¿Cómo cataloga su administración municipal?

Buena, yo he trabajo fuertemente, me entregué totalmente a la municipalidad, me pongo un 7.5 de 10 porque sí trabajé fuerte. Pero esto no depende solo de una persona, hay leyes, hay un Concejo que también influyó en esta administración. Uno quisiera hacer todo pero hay situaciones que no permiten avanzar temas externos como uno quisiera.

¿Cree que le cumplió a los quetzaltecos?

Me siento satisfecho con lo que se hizo, mejoramos los ingresos municipales, el tema de los residuos sólidos, la energía eléctrica que después de 40 años se firmó un contrato para garantizar energía eléctrica para los siguientes años. Hay otros aspectos que no se lograron resolver, reconozco que hubo una baja ejecución en mi administración pero hay demasiadas externalidades que no permiten avanzar.

¿Cuáles fueron las prioridades de su gobierno?

Hoy en día se rompió el paradigma que los quetzaltecos no pagan impuestos, ahora la población está pagando sus servicios, la municipalidad se convirtió en una institución sostenible. Nuestro gobierno se basó en trabajar sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, el tema del agua potable, mejorar el botadero municipal con los residuos sólidos y la energía eléctrica.

¿Qué problemas tendrá que afrontar el próximo alcalde?

La ciudad siempre tiene bastantes problemas, hay problemas que se tienen que abordar que son importantes como los mercados, trasporte público y la infraestructura. Nosotros hicimos algunos proyectos mínimos pero esos temas hay que entrarles de lleno.

¿Qué consejo le daría al nuevo jefe edil?

El municipio ha tenido, tiene y tendrá bastantes problemas, considero que lo mejor es abordar dos o tres temas puntuales y trabajar fuertemente en ellos. Uno de los consejos que le doy al siguiente alcalde es no trabajar en todo y tratar de resolver todo porque no se puede, mejor enfocarse en dos o tres problemáticas para avanzar.

¿Cuál sería un último mensaje a la población como alcalde municipal?

Agradecerle la confianza que me dieron, sé decirles que trabajé arduamente, me entregué totalmente, les digo que tengan ojos críticos, con una buena visión y se van a dar cuenta que sí hubo cambios y que vamos avanzando. Les pido que les den el apoyo a las nuevas autoridades porque criticar y destruir es muy fácil.

