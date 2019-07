Madelyn Ventura asegura que su prioridad es continuar en el futbol de España

Madelyn Ventura disfruta de unas vacaciones al concluir su contrato con el Zaragoza FCC. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez).

La jugadora nacional cumplió con su primera temporada en el extranjero, y terminó con un saldo de cuatro goles y ocho asistencias.

Su estadía en España no comenzó como lo esperaba, pues sufrió una lesión que la hizo perderse al inicio de la temporada, pero la futbolista se sintió satisfecha con su desempeño.

La jugadora de 22 años se encuentra en Quetzaltenango, donde disfruta de unos días de descanso mientras define su futuro.

“Fue una buena experiencia. Creo que en mi primer año en el extranjero no defraudé; me sentí parte importante en el equipo, pero lastimosamente no pudimos lograr el ascenso. Habernos quedado en la orilla fue algo muy doloroso”, expresó la legionaria.

El Zaragoza CFF se quedó a un partido de ascender a la Primera División. Luego de haber salido campeón de su grupo, era el equipo favorito. Sin embargo, una sorpresiva derrota en casa frente al CD Tacón les frustró el sueño.

La jugadora evaluó su estadía en España, la cual calificó de “complicada”, especialmente en temas externos como el clima y la adaptación a una liga profesional.

“Me costó bastante adecuarme a un nuevo estilo de vida, pero por lo demás me siento contenta, ya que logramos cosas importantes en el club. En lo personal creo que llené las expectativas, sobre todo porque antes de irme tenía dos años de no estar de lleno en el futbol, debido a que combinaba el deporte con trabajo”, aseguró Ventura.

La jugadora guatemalteca señaló que aprendió mucho en su primer año y valoró el nivel de la Liga española, aunque fuera en la Segunda División. Consideró que “es una liga en crecimiento y profesional”.

Futuro por definir

La jugadora no renovó contrato con el Zaragoza CFF. Sin embargo, refirió que tiene dos propuestas concretas, aunque no detalló el nombre de los equipos. Indicó que la próxima semana ya tendrá claro el panorama y que su prioridad es seguir en España.

“Lamentablemente, no se llegó a un acuerdo con el Zaragoza CFF. Tengo propuestas que no puedo mencionar ahora. Creo que el deporte es como la vida, uno tiene que aspirar a mejores cosas. No se trata de jugar solo por jugar. Las puertas se quedaron muy abiertas y ahora toca esperar a que se concrete alguna de las opciones que tengo”, añadió Madelyn.

Para no perder el ritmo, la jugadora se entrena con sus excompañeras del Deportivo Xela, y así mantenerse activa.

“Estar trabajando acá me ha ayudado también para animarlas, porque sé que soy ejemplo para ellas y las insto a que sueñen y trabajen fuerte para alcanzar sus metas”, expresó.

“Mi deseo es seguir en España, ya sea en Primera o Segunda División. Independientemente de ello, quiero que sepan que las mujeres futbolistas de Guatemala podemos trascender en otros países. Ya se demostró que se puede ser protagonista. En nuestro país hay mucho talento en el futbol femenino, solo falta más apoyo y animarse a hacerlo cuando lleguen las oportunidades”, enfatizó Ventura.

