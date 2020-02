Pese a prohibición en Xela continúa la comercialización de carne de animales en peligro de extinción

En la feria del Calvario zona 1 de Xela se pudieron observar varias ventas de carne. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

Ante la llegada de las actividades de Cuaresma, previo a la Semana Santa 2020, la venta ilegal de carne de cocodrilo, lagarto, pejelagarto e iguanas, especies en peligro de extinción, aumenta por lo que Conap hizo el llamado a la población a evitar consumir, comercializar o transportar partes o derivados de especímenes de vida silvestre, para evitar problemas legales.

Según la Ley de Áreas Protegidas Decreto No. 4-89 las sanciones por transgredir dicha ley va desde prisión de 5 a 10 años y una multa que sería de Q10 mil a Q20 mil.

“EL Conap hace un llamado a la población a no adquirir carne de animales silvestre provenientes del tráfico ilegal, el cual ejerce una presión considerables sobre especies que se encuentran en peligro de extinción. También instamos a brindar cualquier información o denunciar a los teléfonos 77671812 / 1547”, se redactó en el comunicado oficial.

#Cuaresma2020 | En el Calvario zona 1 de Quetzaltenango se observan algunas ventas de carne de lagarto pese a estar prohibido por el @CONAPgt pic.twitter.com/j1dr51xxDt — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) February 26, 2020

Pese a este comunicado, en el marco del Primer Viernes de Cuaresma, en el barrio El Calvario, zona 1 de Quetzaltenango, comerciantes continúan con la venta de carne de cocodrilo que se cotiza desde Q20 a Q80 según se pudo conocer.

Comerciante que no quiso ser identificado explicó que ignoraba la prohibición de la venta de carne de esta especie y que era una tradición que se tenía en este lugar desde hace varios años por lo que era muy buscada por las personas. “No sé si hay sanciones por vender esta carne, no nos han notificado nada” expresó uno de los vendedores.

Las autoridades enfatizaron que la prohibición no tiene relación por el tema del Coronavirus, como se rumoraba, sino porque son especies en peligro en extinción. Aunque sí resaltaron que no existe un estudio de los efectos que causa el consumo de carnes provenientes de la vida silvestre. Se informó que los únicos productos cárnicos para el consumo humano regulado en Guatemala son la bovina, porcina y aviar según el acuerdo gubernativo No. 3842010 y No.411-2002.