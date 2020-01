Pobladores en Quetzaltenango opinan de lo que esperan de las nuevas autoridades municipales

La Municipalidad de Quetzaltenango recibirá a las nuevas autoridades este 15 de enero. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

Todo está listo para que Juan Fernando López, alcalde electo, tome el mando al frente del municipio de Quetzaltenango. Ante este cambio, los vecinos exponen sus expectativas del nuevo jefe edil donde esperan que cumpla las promesas de campaña.

El rechazo de la población a la gestión de Luis Grijalva, donde expusieron que la ciudad tuvo un retroceso, y que deben ser prioridad para el nuevo gobierno municipal el tema de las calles, el Plan de Ordenamiento Territorial, el transporte público y el ordenamiento de mercados.

Ricardo García, integrante del Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango, expresó que la participación entre sociedad civil y autoridades es importante para avanzar en temas pendientes en ejecutar.

Te puede interesar: Integrantes del nuevo Concejo se informan sobre las finanzas municipales

“Esperamos que no se repita lo del periodo que se está entregando, donde no se cumplió con las promesas. Creo que debe haber una participación en la ciudadanía, hay personas preparadas que están con el deseo de contribuir pero no se les da participación, espero que esta sea una municipalidad abierta para que dé participación a la sociedad civil y avanzar juntos”, señalo García.

Alicia Rodas, vecina y representante de organizaciones indígenas, pidió que se les diera mayor oportunidad a los pueblos originarios de Quetzaltenango y manifestó que velarán por el cumplimiento de los objetivos de las nuevas autoridades.

“Pedimos a Dios que le de sabiduría a las nuevas autoridades y que tomen en cuenta a los vecinos del área rural que están abandonados. Creo que uno de los temas de urgencia es ver el Plan de Ordenamiento Territorial para conocer los detalles de un tema que es prioridad ante el desorden que existe”, explicó Rodas.

Los jóvenes también han opinado sobre las expectativas que tienen en el nuevo gobierno municipal donde esperan mayor participación y espacios públicos para evitar caer en temas de drogas y actos delincuenciales.

“Al nuevo alcalde le solicitamos nuevos centros recreativos y deportivos, que se apueste al municipio porque tiene potencial. Creo que uno de los problemas del pasado gobierno fue la poca ejecución del presupuesto. Ahora le pedimos eso, que se ejecuten todos los proyectos para que el dinero no se vaya a un fondo común”, señaló David Macario, vecino quetzalteco.

“Hay temas también prioritarios como arreglar las calles, ver el transporte público y ordenar los mercados porque lamentablemente Xela ha caído en un desorden y acá se hace lo que quieran, no hay autoridad. Esperamos que el nuevo alcalde pueda poner autoridad y ordenar una ciudad que es bella pero está abandonada”, agregó Macario.

Migdalia Gómez, ama de casa de la zona 1 de Xela, expuso que espera que cumplan las promesas de campaña, añadió que en este inicio se les dará el beneficio de la duda a las nuevas autoridades para que pronto trabajen en mejoras de la ciudad, opinó que otras de los temas a resolver es el del alumbrado público.

Te puede interesar: Quetzaltecos alarmados por el aumento de robos a comercios en los primeros días del 2020

“Es evidente lo que Xela necesita. Las calles es importante mejorar las vías, los mercados también hay que ordenarlos. Yo veo con preocupación el tema de la energía eléctrica, hay que aclarar cómo queda ese tema ya que las autoridades que se van hicieron un acuerdo con el Inde, esperamos que no aumente este servicio porque eso afecta la economía de las familias quetzaltecas”, explicó.

#NuevoGobiernoGT | Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango se pronunció sobre el cambio de autoridades y el gobierno de Jimmy Morales. pic.twitter.com/2kg3k6eXxr — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) January 14, 2020

A las 15 horas se hará el cambio de gobierno en Quetzaltenango, se espera un acto solemne en el Teatro Municipal de Quetzaltenango donde se haga la juramentación y toma de posesión, luego una caminata para la municipalidad donde se dará una conferencia de prensa y finalmente una recepción especial para invitados desde las 18.15 horas.

Contenido relacionado

Luis Grijalva, el alcalde que pasó de ser la esperanza de Xela a la decepción de los quetzaltecos

El recapeo de las calles, la ejecución del catastro en los mercados y una posible suspensión del POT, son los planes del nuevo alcalde de Xela

Luis Grijalva: “Me entregué a la municipalidad, me pongo un 7.5 de 10 en mi gestión porque sí trabajé fuerte”