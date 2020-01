Quetzalteca viajará a Rusia para integrarse al programa en uno de los ballets más reconocidos

María Paula Noriega Mejía, ha demostrado su talento como bailarina de ballet clásico. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

La bailarina de ballet clásico, María Paula Noriega Mejía, de 15 años de edad, fue aceptada en el programa Summer Intensive de tres semanas con el objetivo de buscar una audición a Bolshoi Ballet Academy de Moscú, Rusia, una de las academias de ballet más importantes del mundo.

Noriega actualmente estudia en México en la Royal Academy Of Dance, donde se prepara desde hace varios años. La talentosa bailarina será la primera representante de Guatemala en acudir al programa luego de ganar su espacio en una audición en México donde participaron 50 alumnas y únicamente cinco consiguieron la posibilidad de optar al Summer Intensive.

“Estoy muy emocionada con esta noticia. En julio viajaré a Rusia para estar en el programa durante tres semanas donde se darán clases de ballet clásico, expresión corporal y de carácter, esto con el objetivo de ingresar a esta academia de Moscú”, explicó Noriega.

Desde los dos años de edad comenzó con las clases de baile, también representó a Quetzaltenango en el deporte de triatlón y desde hace tres años se dedica profesionalmente a estudiar danza. Ha representado a Guatemala en eventos en Cuba, Monterrey, Guadalajara y en varios departamentos del país.

“Todo tiene la recompensa, me he esforzado bastante para que llegara esta oportunidad. Ahora me prepararé fuerte para hacer un buen papel en Rusia. Viajaré a México unos meses y también estaré acá en Xela como parte de mi preparación”, añadió.

El respaldo familiar ha sido importante para que la quetzalteca pueda destacar. Debido a no tener ningún tipo de apoyo o patrocinadores, los padres han tenido que sufragar los gastos económicos de las participaciones.

“Ha sido algo muy demandante el tipo de preparación que tiene, nos llena de orgullo los logros que ha adquirido a su corta edad. Desde el principio nos dimos cuenta de lo que le gustaba, su carrera en Guatemala fue bonita y larga, el apoyarla es gratificante”, expresó Luis Noriega, padre de la bailarina.

“Hubo momentos que los maestros nos dijeron que ella tenía que despegar y que ella volara a otros lugares. Tuvimos apoyo de México y Cuba donde se ha preparado. Tuvimos que elegir que viva más tiempo en México que acá para que tenga más oportunidades”, señaló el padre.

“Toca hacer un esfuerzo económico fuerte, lamentablemente el arte es muy poco apoyado y si queremos ver logros tenemos que hacerlo de forma personal. La audición fue llegando poco a poco con trabajo, disciplina y sacrificio. Ella no tiene una vida común, porque esto le apasiona y desde que comienza el día ella se prepara y más ahora que tiene esa nueva audición”, agregó.

El objetivo de la bailarina quetzalteca es hacer un buen papel en Rusia, su sueño es seguir estudiando y graduarse en una de las escuelas más importantes de baile y posteriormente traer las enseñanzas a Quetzaltenango para que el ballet y escuelas de danza puedan seguir impulsándose en la ciudad altense.

