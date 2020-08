Asociación Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras suspende actividades temporalmente en Guatemala por crimen contra Benoit Pierre Amedee María

En un comunicado en redes sociales, La Asociación Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras informó que las actividades de la organización en Guatemala quedarán temporalmente suspendidas tras el asesinato contra el representante de esa entidad, el francés Benoit Pierre Amedee María, que ocurrió el 10 de agosto en Quiché, Guatemala.

En el comunicado también se menciona que l organización tiene previsto presentar una denuncia ante Guatemala y en Francia.

Agrega que están a la espera de más información sobre la investigación que se lleva del caso y sobre las causas de lo que consideran una tragedia.

Après l'assassinat de notre collègue Benoit Maria, nous envisageons de porter plainte au #Guatemala et en France, et décidons de suspendre temporairement les activités de nos équipes, en attente de plus d'éléments de l'enquête en cours sur les causes de ce drame @FranciaenGuate

