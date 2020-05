Coronavirus: área rural de Santa Cruz del Quiché queda fuera del programa apoyo alimentario porque no figura en registro del INE

Francisco Pérez, alcalde de Santa Cruz del Quiché, reclama al gobernador, Otto Macz, porque que el área rural del municipio quedó fuera de los beneficios del Gobierno. (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero)

La reunión entre delegados del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), el gobernador de Quiché y los alcaldes, donde se darían los lineamientos para recibir las cajas con alimentos del Gobierno, terminó en una discusión.

La inconformidad de algunos jefes ediles comenzó cuando el gobernador Otto Macz entregó los listados con las cantidades de cajas que recibiría cada municipio.

Los jefes ediles que recibirán menor cantidad de cajas de ayuda reclamaron por la distribución.

El gobernador argumentó que el listado fue elaborado en la capital con base los datos de población del Censo 2018 que efectuó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Francisco Pérez, alcalde de Santa Cruz del Quiché, protestó porque su municipio solo recibió siete mil 362 raciones de alimentos para el área urbana y no se incluyó el área rural que según el edil es la población más afectada por la crisis provocada por el coronavirus.

“Cómo puede ser que dejen fuera a más de siete mil habitantes del área rural del municipio. No quiero pensarlo, pero espero que sea incompetencia y no castigo político porque únicamente dañaran a los vecinos afectados por la crisis –provocada por el – coronavirus y no al alcalde, tendrán que ver cómo solucionan ese problema”, expresó Pérez.

“Yo no tengo una varita mágica para solucionar todos los problemas del departamento”, expresó Macz al alcalde.

El gobernador explicó en el caso de la cabecera departamental es responsabilidad de INE, y solicitó al delegado que explicara cómo desapareció el área rural de los registros.

El reclamo del alcalde de Nebaj, Virgilio Bernal, provocó otra discusión con el gobernador.

Macz dijo que “no hay marcha atrás” para que las familias del área rural sean incluidas en los listados para recibir la ayuda gubernamental.

Jorge Ibáñez, delegado del INE, aseguró que los datos del área rural de Santa Cruz del Quiché están en la plataforma digital del INE, aceptó que únicamente está la información de cuantas aldeas y caserillos existen, y aseguró que los datos de población no se reflejaban en la plataforma porque “estaban por subirlos”.

“El INE no distribuye alimentos, y si tomaron los datos del Instituto Nacional de Estadística para realizar esa fórmula debieron de haberse comunicado con personeros del INE si tenían alguna duda previo a asignar cantidades”, explicó Ibáñez.

Isabel Tum, representante de la mujer ante el Consejo Departamental de Desarrollo, urgió a las autoridades departamentales y municipales a acelerar la entrega de los alimentos.

“No se puede esperar más, las personas ya no tienen qué comer especialmente en el área rural de Quiché y no podemos detenernos en estos problemas técnicos”, manifestó.

El gobernador informó que Quiché recibirá 82 mil 136 raciones de alimentos distribuidas entre vecinos del área urbana y rural de los 21 municipios como parte del programa apoyo alimentario covid-19.