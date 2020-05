Coronavirus en Guatemala: líderes comunitarios condicionan retorno de trabajadores de fincas a sus comunidades

Porqué siguen mencionando que si no tenían fiebre, que si se les tomó la temperatura, que si no presentaban síntomas cuando bien saben que hay demasiados casos asintomáticos que van contagiando por todos lados pues no presentan síntomas y no les practican la bendita prueba! Es totalmente necesario y debería ser obligatorio aplicarles la prueba para descartar y no esperar a que eso se siga multiplicando!! De lo contrario que no ingresen a más municipios que se queden donde están!