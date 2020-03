Denuncian a alcalde de Nebaj por supuestamente ordenar a la PMT que haga capturas durante toque de queda

Personal de la PDH de Nebaj consulta a la jueza de paz de ese municipio, Petrona Velasco, sobre supuestas detenciones por parte de la PMT durante el toque de queda, (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero)

La auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Nebaj abrió un expediente en contra del acalde de ese municipio, por supuestamente ordenar a los agentes de la Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito (PMT) que capturen a quienes infrinjan el toque de quedad impuesto por el Ejecutivo para contener la pandemia de coronavirus.

Enrique Pérez Ceto, auxiliar de la PDH en Nebaj, informó que se abrió un expediente en contra de Virgilio Gerónimo Bernal, alcalde de dicho municipio, por abuso de autoridad al utilizar a la Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito en la detención de personas de la tercera edad e indigentes durante el toque de queda.

Pérez expuso que las denuncias llegaron por medio de las redes sociales, donde los vecinos exponían los “abusos” del alcalde, por lo que el expediente fue trasladado al Ministerio Público para que se procedo como corresponde, pues el alcalde tiene derecho de antejuicio.

El auxiliar mencionó que en la denuncia se agregan las amenazas del jefe edil contra un periodista de un medio local, a quien advierte con enviarlo a su casa porque estaba en desacuerdo con una publicación que hizo.

Niega señalamientos

Virgilio Bernal, alcalde de Nebaj, negó los señalamientos y dijo que la Policía Municipal y la PMT solo apoyan a la PNC y que ellos nunca detienen a las personas. Recuerda que fue el presidente Alejandro Giammattei el que solicitó la ayuda de esas policías y que solo cumplen con ese mandato.

“Nosotros no tenemos la culpa de la pandemia del coronavirus, los vecinos lamentablemente han sido detenidos en buen número porque no han acatado el toque de queda. Es importante mencionar que no hay una sola denuncia en mi contra en los tribunales, la PDH la sacó de las redes sociales, la persona que la publicó ha de ser enemigo político”, señaló Bernal.

Con respecto a los señalamiento hechos al periodista el alcalde dijo: “simplemente le pedí que no publicara que yo estaba descansando en mi casa porque eso no era cierto; además, dijo que yo estaba en cuarentena y eso confundió a los vecinos.