Inconformidad, de nuevo, en San Bartolomé Jocotenango, Quiché, por falta de agua entubada

Vecinos de San Bartolomé Jocotenango rodean a Andrés Lares, y familiares de este, a quienes exigen que permita reparar la tubería que pasa por su propiedad. (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero)

Pedro Yax, alcalde de San Bartolomé Jocotenango, informó que llevan 20 días sin el servicio de agua entubada, después de que Alejandro Andrés Lares, propietario del terreno por donde pasa la tubería de agua del municipio, dañara los tubos y pidiera varios servicios para él y su familia a cambio de permitir que estos sean reparados.

La semana pasada, los vecinos, cansados de tanto chantaje, llegaron hasta la vivienda de Lares y le exigieron que permitiera la reparación de la tubería dañada. De acuerdo con los afectados, Lares accedió a cambio de que le colocaran un servicio gratis en el área urbana, pero no cumplió con el acuerdo y la tubería sigue dañada y los vecinos sin agua.

Alejandro Quinilla, vecino de San Bartolomé Jocotenango, dijo: “seguimos sin agua y ya es insostenible la situación, por lo que decidimos cerrar los ingresos al municipio y viajar, todos los vecinos del área urbana, hasta la propiedad de Lares, ubicada en la comunidad de Patzcamán, san Bartolomé Jocotenango”.

Lea también: Este equipo médico necesita el Hospital Regional de Quiché

“Vamos dispuestos a todo, ya no vamos a seguir negociando, conectaremos la tubería y se acabó, y si Lares se opone será su decisión, porque esa tubería tiene 23 años de estar allí y el padre de Andrés Lares permitió que pasara por allí, pero el hijo lo que quiere es chantajear a la población y no lo vamos a permitir”, manifestó Quinilla.

Martina Cruz, otra afectada, indició que la población del casco urbano decidió no permitir más chantajes de los comunitarios por donde pasa la tubería del agua del municipio. “Ya se acostumbraron al dinero fácil y no les importa que las personas se mueran de sed por no contar con el vital líquido, estamos decididos a que pase lo que pase”, expresó Cruz.

Alejandro Andrés Lares sostiene que el terreno es de su propiedad y que si él quiere puede quitar la tubería de allí. “Ellos no quieren entender que es propiedad privada, no existe ningún compromiso por escrito donde se diga que se permitirá pasar esa tubería por mi propiedad”, señaló.

El clima es tenso Patzcamán, los vecinos del área urbana rodean al propietario y su familia exigiéndole que solucione el problema, en el lugar no hay presencia de la Policía Nacional Civil ni de ninguna otra autoridad, tampoco de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Contenido relacionado

Migrantes corren entre automóviles en marcha desesperados por tener asilo en EE. UU.

Así reaccionó la familia frente al video del guatemalteco muerto en manos de la Patrulla Fronteriza

EE. UU. aplaza designación de carteles como terroristas a petición de México