Santa Claus conduce un bus extraurbano de la capital a Quiché

César Tobías, piloto de un bus extraurbano, sorprendió a los pasajeros que se trasladaron de la capital a Quiché. (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero)

Santa Claus regaló sonrisas, un saludo de Navidad y dulces a cada uno de los pasajeros que abordaron la unidad este lunes 23 de diciembre en su recorrido de la capital a Quiché, los pasajeros quedaron sorprendidos al observar la curiosa vestimenta del piloto.

Tobías comentó que en cada Navidad se viste de Santa Claus para agradar a su familia, pero este año decidió portar el traje rojo en su recorrido como piloto del autobús que conduce desde hace varios años para desearle a cada uno de los pasajeros ¡Feliz Navidad!

“Muchas personas viajan pensando que deben llegar a tiempo a su destino, otros, lidian con los problemas de la vida diaria y no cae mal reírse un poco y recordar la fecha que estamos viviendo; no todo son problemas”, comentó Tobías.

Esta mañana, minutos antes de partir de la capital a Quiché, usuarios de las redes sociales le tomaron fotos al piloto y las compartieron en las redes sociales. En Quiché fue toda una novedad.

Cuando Tobías llegó con el bus a la terminal de Santa Cruz del Quiché, el ayudante del colectivo quemó cohetillos, minutos después Santa Claus bajó del colectivo y repartió los pocos dulces que le quedan, varios pasajeros de otros autobuses se aglomeraron y lo saludaron.

Tobías dijo a las personas que no tenía dinero para regalar y deseó Feliz Navidad a todos.

Para el pasajero Diego Armando la acción del piloto fue ejemplar, única y atractiva. “Al ingresar al bus me sorprendí al ver a Santa Claus conduciendo la camioneta, me dio risa, pero cuando me deseo Feliz Navidad me sentí bien, fue agradable”.

Alfredo Domínguez, otro pasajero del colectivo, indicó que el piloto le regaló dulces al ingresar al bus, y comentó: “Nunca me imaginé esto, no es el precio del regalo sino la acción y el respeto con que se da. Felicitaciones al piloto, la verdad es que tenemos un mal concepto de ellos, pero esta vez me sorprendió”, explicó Domínguez.

Matías Gutiérrez, vecino de Quiché, expresó que otros pilotos deberían seguir el ejemplo de Tobías. “Nos regalarían una Navidad tranquila, los pilotos de Quiché son conocidos por su imprudencia y ser temerarios al conducir, esperamos que el mejor regalo sea una Navidad sin accidentes en el departamento por exceso de velocidad o unidades sobrecargadas”, concluyó.

