Redes sociales y medios locales de Retalhuleu informaron este sábado sobre la detención del periodista Jorge Tizol.

La información preliminar de los medios locales afirman que el periodista fue detenido mientras llevaba a cabo una cobertura de un allanamiento que las autoridades llevaban a cabo en una propiedad de la zona 6 de la cabecera departamental, por el presunto delito de robo de ganado.

De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio Público, la captura se habría dado porque el periodista habría cometido allanamiento de morada.

Posterior a la detención, el reportero dio unas declaraciones de lo sucedido, luego de fuera trasladado al Hospital Nacional para revisar su estado de salud, debido a que padece de Diabetes.

"Nos habían avisado de unos allanamientos adelante de Vista Hermosa. Cuando llegamos a la calle estaba el Ministerio Público y agentes de la policía y la entrada se encontraba abierta", afirma Tizol.

También dice que empezó a grabar lo sucedido en el lugar, y fue ahí cuando un agente se le acercó y le dijo que se encontraba en propiedad privada.

"Yo le hice caso y terminé la transmisión. Cuando iba a salir me cierran la puerta, voy con la fiscal y me dice '¿usted sabe que está en una propiedad privada?', y posterior a eso le pide a los agentes que me detengan", dice el periodista.

En la página oficial del medio local llamado Noti Retalteco se encuentra la transmisión en vivo que hizo el periodista del allanamiento hecho en la propiedad.

En la transmisión se observa a uno de los agentes de la Policía Nacional Civil acercarse y decirle que se retirara debido a que se encontraba en una propiedad privada.

Posteriormente se llevaron a cabo otras transmisiones en donde se detalla la detención del periodista.

Se buscó contactar con la PNC y el MP, pero no se obtuvo respuesta por parte de las entidades.