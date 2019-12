Hospital de Retalhuleu gasta Q90 mil por cuatro ventiladores para el intensivo de recién nacidos para tres meses

Actualmente hay cuatro recién nacidos conectados a los ventiladores médicos en el Hospital Nacional de Retalhuleu (Foto Prensa Libre: Rolando Miranda).

Salvador Oliva, gerente financiero del hospital, mencionó que el arrendamiento de las máquinas es por hora y según sus cálculos las siete mil horas, según el contrato, concluyen a finales de este mes debido a la demanda de enfermos desde mayo.

El equipo médico fue arrendado luego que el hospital reabrió la sala de intensivo para recién nacidos.

El 13 de septiembre en el portal Guatecompras el Hospital de Retalhuleu creó el concurso para alquilar el equipo médico mediante una compra directa que según los términos de referencia la oferta no debía superar los Q90 mil.

La única empresa que ofertó fue Oxi-Rent Sociedad Anónima, y su oferta para alquilar los equipos fue de Q89 mil 999.

Este año Oxi-Rent ganó mil 50 adjudicaciones en Guatecompras por un monto de Q48 millones 453 mil 19.53, la mayoría de contratos fueron con el Ministerio Salud y e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Óscar Soto, director del centro asistencial, comentó que el hospital no cuenta con el equipo para un intensivo, pero se gestionó para tener un presupuesto de arrendamiento para los ventiladores y por esa razón se habilitó el área que estuvo abandonada desde hace 24 años.

“Anteriormente los niños que necesitaban cuidado intensivo había que darles respiración artificial manualmente o enviarlos a otros hospitales de la región, en ocasiones los recién nacidos fallecieron durante el traslado”, dijo Soto.

“El Ministerio de Salud tiene la capacidad de invertir en equipo, pero realmente desconocemos porque no lo hacen, no me opongo al proyecto, pero creo que sería mejor comprara el equipo y no arrendarlo”, expresó Valencia.

Para Nely García, otra vecina de Retalhuleu, opinó que las madres que llevan a sus niños al centro asistencial ansían que el enfermo recupere su salud por lo que es necesario que el hospital de este departamento esté equipado. “Pasan gobiernos y cada vez es peor la atención en los hospitales por falta de medicamentos y equipo médico”, recalcó García.