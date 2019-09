Locatarios del mercado La Terminal frenan construcción que califican de ilegal porque se hacía de noche

Locatarios del mercado La Terminal frenan los trabajos de una construcción que se hacía de noche. (Foto Prensa Libre: Rolando Miranda)

Locatarios del mercado La Terminal, zona 3 de Retalhuleu, detuvieron la construcción de un local en el sector de estacionamiento de taxis, pues aseguran que este es ilegal, porque los trabajos se hacían durante las noches.

TAMBIÉN LEA Aeronave ilegal se estrella en Retalhuleu y sus tripulantes mueren Mariajosé España 2 de septiembre de 2019 a las 09:37h

De acuerdo con algunos comerciantes, la construcción se hacía en horarios inhábiles para evitar la supervisión de las autoridades municipales.

También lea: Empresa camaronera en Champerico reanuda actividades bajo estas condiciones

Según la municipalidad, no está permitido hacer ese tipo de edificaciones en el mercado, por lo que hacen un llamado a que se denuncie a quienes lo hagan.

Augusto Rivera, comerciante, comentó que no se respetan algunos acuerdos alcanzados con la administración del mercado, y en este caso la construcción perjudica el espacio asignado a los taxistas.

“Construir en horas de la noche o madrugada es ilegal, porque nadie se da cuenta de lo que van a hacer. Solicitamos a las autoridades ediles que hagan algo para solucionar este problema, porque de lo contrario vamos a tomar medidas de hecho”, dijo Rivera.

También lea: Así fue como turistas ayudan a ballena que quedó atrapada en las playas de Tulate

Mariela Espada, locataria, refirió que algunos comerciantes han construido locales en horas de la noche y no se sabe si tienen el consentimiento de las autoridades municipales, porque “todos hacen lo que quieren en el mercado”.

“Está construcción nos va a perjudicar porque nos reduce el espacio y a los taxistas les quedará más reducido el lugar donde se estacionan, y eso puede ocasionar problemas entre los mismos compañeros”, expresó Espada.

También lea: Corredor turístico entre Retalhuleu, Quetzaltenango y Tapachula empieza el 15 de agosto

El alcalde Luis Galindo dijo que las construcciones de noche son ilegales; además, señaló que hay un acuerdo municipal que no permite construcciones de ese tipo. “Por el momento no se le ha dado permiso a nadie para construir”, dijo el jefe edil.

“No he dado permiso a nadie para construir, y se lo están haciendo de manera ilegal lo vamos a denunciar ente el Ministerio Público, porque después dicen que el alcalde da permiso y yo no le he dado a nadie”, agregó Galindo.

Contenido relacionado:

> Elecciones en Guatemala: la controversial herencia que deja el presidente Jimmy Morales a su sucesor

> Entérese de cuáles son los 69 centros de votación que cambió el TSE en todo el país