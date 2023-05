Videos y diligencias legales: Así avanza la investigación por la muerte de un niño de sexto primaria que habría sido agredido por sus compañeros en Retalhuleu

El Inacif confirmó que el menor murió a consecuencia de los golpes que recibió, de acuerdo al informe forense, Aron sufrió laceración pulmonar y trauma de tórax.

Esta semana, en medio de las visitas constantes de autoridades educativas, agentes, peritos del Ministerio Público (MP) y el escritorio vacío de Aron, las clases en el centro educativo continuaron su curso, y la incertidumbre de lo ocurrido invade a la comunidad educativa.

“Agradecemos a Dios la oportunidad de estar presentes, lamentamos lo ocurrido al niño que estudiaba en esta escuela, como autoridades educativas hemos estado pendientes de esta situación desde que supimos la noticia y se delegó inmediatamente a la supervisora educativa, quien es parte de la Dirección Departamental y es la autoridad distrital para que pudiera hacer la investigación pertinente administrativa”, afirmó José Luis Hernández, director departamental de Educación.

Añadió que han dado seguimiento al caso y que el jueves pasado hubo la visita de autoridades de planta central. Afirmó que los estudiantes que están dentro de la escuela son atendidos por un grupo de personas especializadas en el área de psicología.

“La comisión de gestión de riesgo de la Dirección está activa desde el primer momento que ocurrieron los hechos, esto por medio de una planificación específica institucional por lo acontecido, independientemente de cuáles hayan sido las causas y el lugar, es el MP el ente rector que tiene a cargo del proceso de investigación”, agregó.

Indagan por investigación

Hernández añadió que por medio del asesor jurídico, a quien le compete ver las diligencias correspondientes, han indagado sobre los avances de la investigación, a lo que el MP se ha limitado a indicar que está bajo reserva. “Nosotros somos respetuosos del trabajo que ellos hacen y lo de nosotros es netamente administrativo porque sabemos que el menor era estudiante de esta escuela y los compañeros de grado merecen atención especial”, resaltó.

Les imparten charlas

Mientras que la directora del centro educativo, Ingrid Barrios, dijo que agentes de la Policía Nacional Civil impartieron charlas para los docentes y estudiantes como forma de apoyo.

“Además pedimos ayuda a los agentes de la PNC, debido a las publicaciones de los medios de comunicación locales, hemos recibido amenazas”, expresó Barrios.

Padres de familia continúan a la espera de una reunión con los docentes para conocer si tendrán nuevas medidas de seguridad.

Padres esperan reunión

Beatriz Aguirre, madre de familia, expresó: “Estamos esperando la convocatoria a una reunión para la seguridad de nuestros hijos, debemos tener más cuidado y si es posible que un profesor sea asignado para cuidar durante el recreo, turnarnos los padres de familia para cuidarlos -a los niños-“.

Leyla Contreras, docente del estudiante fallecido, indicó: “Estamos consternados por la descomposición social que tenemos en Retalhuleu, los niños no están a salvo ni en su casa, ni en la calle, entonces no se en qué momento yo no me di cuenta de que el pobre niño tenía problemas afuera y no estaba en mis posibilidades poder ayudarlo, aquí en la escuela los niños no hacen bullying y afuera no se qué sucedió.

Agregó: “Algunos padres de familia nos conocen bien y saben el profesionalismo de la escuela y han mostrado su solidaridad y los que no, necesitamos que nos conozcan bien, no somos enemigos, somos una comunidad educativa próspera, trabajadora y dinámica, no queremos que eso se pierda”.

“Durante tres días el MP me tuvo de un lado a otro, el día del entierro de mi estudiante no pude estar todo ese momento porque me llamaban, el MP realizó sus diligencias, pidieron los videos de las cámaras de seguridad de los vecinos y sabemos que el niño salió con bien de la escuela, estamos solventes, gracias a Dios de que en la escuela no fue”, justificó Contreras.