Vecinos de la zona 3 de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, vivieron momentos de tensión este jueves 5 de septiembre a causa de una balacera en la que, según reportes de los Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios, no hay personas heridas; además, un vecino grabó el momento exacto en el que se libra de ser alcanzado por balas perdidas.

En el video publicado en las redes sociales se escuchan varias detonaciones y luego de una pausa hay otra ráfaga. En ese momento la persona enfoca la cámara hacia donde se observa un automóvil blanco tratando de dar la vuelta en una esquina, pero impacta con las paredes del lugar y luego escapa.

En la segunda ráfaga se escucha como las balas llegan hasta donde está la persona que graba, incluso se logra ver y escuchar como un proyectil pasa frente a su rostro e impacta con una pala que sostenía en la mano derecha.

“Oooo casi en la cara me iba a dar”, dice sorprendida la persona que graba.

“Entrénese, mamá está disparando, ya me iba a pegar a mí, no entren hasta allí, aquí nomás, casi me iba a pegar”, dice la persona que no deja de filmar.

El reporte de los Bomberos Municipales Departamentales del lugar detalla que de ese incidente no hubo personas heridas, pero si varias con crisis nerviosa.

Agregan que el incidente se registró en la 4ª. avenida de la zona 3 de Ciudad Vieja, donde atendieron a unas 10 personas con crisis nerviosa; además se atendió a un vecino con golpes y laceraciones leves.

Medios locales reportan que luego de una persecución, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un hombre, quien habría sido el responsable de la balacera, pero la institución no ha confirmado ese extremo.

De esa cuenta es que no hay una versión oficial de lo que provocó el incidente armado.