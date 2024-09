VIDEO: Policía llama al orden a vecinos de Pastores por lanzar agua durante el paso de antorchas

Un video que ha circulado en redes sociales registró cómo la Policía Nacional Civil (PNC) llamó al orden a unos vecinos de Pastores, Sacatepéquez, por tirar agua a personas que participaban en antorchas por la celebración de los 203 años de Independencia.

“No tiren agua, no hagan desorden, eso no es celebración, es desorden, aprendan a celebrar en familia, no hay necesidad de tirar agua, no hay necesidad de hacer toda esta basura”, se escucha decir a un agente de la PNC que se dirige a los vecinos.

“Yo tengo derecho a grabar, no somos los únicos, no somos los únicos que estamos tirando”, expresa uno de los vecinos, quien se presume es quien grabó el video.

Según han reportado medios locales, el incidente ocurrió el sábado 14 de septiembre, en El Tizate, Pastores, Sacatepéquez.

Explican el hecho

El Inspector de la PNC, Edwin Monroy, explicó que el hecho se originó porque una persona se quejó que una de las bolsas con agua que se lanzaron golpeó a un niño. Sin embargo, no hubo una denuncia formal del hecho.

Debido a ello, el jefe de la subestación del sector hizo el llamado a los espectadores de las antorchas a que disfrutaran de las fiestas cívicas sin lanzar bolsas con agua, para evitar accidentes.

Monroy indicó que no hubo ninguna detención ni denuncias. “Fue un llamado a la reflexión”, agregó.