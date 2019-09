Pobladores de Taxisco se quejan por apagones que dañan aparatos eléctricos y causan incendios

Pobladores de Taxisco aseguran que el sector económico es afectado por el mal servicio que prestan al turista debido a los cortes de electricidad. (Foto Prensa Libre: Carlos Paredes)

Residentes y comerciantes de las costas de Taxisco, Santa Rosa, dieron a conocer que son afectados por el “mal servicio” que presta la empresa Energuate, pues aseguran que por falta de mantenimiento en las líneas de conducción y transformadores hay caídas de voltaje, que dañan aparatos y provocan incendios.

Eduardo Montepeque, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) del sector Playa de Monterrico, explicó que hace 20 años se introdujo la energía eléctrica en el sector y aunque en los primeros años no había inconvenientes, ahora padecen por constantes apagones, que en ocasiones tardan hasta tres días.

Montepeque asegura que son más de 25 mil familias de 20 comunidades las que están siendo afectadas por ese problema. “Estamos cansados de hacer todas las gestiones con diferentes instituciones gubernamentales, incluso con las mimas empresa, y que a la fecha no resuelvan nada”, comentó el líder comunitario.

José Leonel Ávila, líder comunitario de aldea Las Mañanitas, expuso que otro de los problemas son los excesivos cobros que hace Energuate. “Tienen el descaro de cobrar por alumbrado público y ni siquiera tenemos ese servicio, cobran hasta Q40 por ello”, dijo Ávila.

Víctor Castellanos, propietario de un hotel en Monterrico, indicó que los más perjudicados son los turistas, pues pagan por un buen servicio y que como comerciantes no pueden cumplir, pues el servicio de energía se sale de las manos.

Castellanos dijo que en épocas festivas es cuando se agudiza el problema, pues como llega más turismo todo el sector comercial se satura y tienen que utilizar más aparatos, lo que sobrecarga el cableado que, según los afectados, lleva 20 años sin recibir mantenimiento.

“Hemos tenido que devolver los pagos a los turistas que reclaman porque en sus habitaciones no hay luz y no hay aire acondicionando, pues por los apagones no hay energía. Nosotros utilizamos plantas eléctricas cuando esto sucede, pero hay comerciantes que no tienen para comprar una y resultan afectados económicamente”, señaló Castellanos.

Los afectados aseguran que han buscado que autoridades les faciliten la opción de optar por otro servicio de energía eléctrica, pero eso no ha sido posible por oposición de Energuate.

“Ya se gestionó con la comuna y con los diputados del departamento, pero no hemos encontrado eco en nadie, estamos desesperados y esperamos no llegar a las medidas de hecho para que alguien nos escuche”, expresó Montepeque.

Postura

Mynor Amézquita, portavoz de Energuate, explicó que se impulsa un amplio programa de mejoramiento de la calidad del suministro en Monterrico, que incluyó una nueva subestación para mantener adecuados niveles de tensión y mejorar la calidad de suministro del sector.

Añadió que en agosto llevaron a cabo un amplio plan de poda de vegetación y adecuación de la línea de media tensión, por lo que debieron suspender el servicio por medidas de seguridad, lo que pudo haber generado “algunos” inconvenientes a los clientes.

Agregó que en lo que va de septiembre, en Monterrico solo se han registrado dos suspensiones limitadas, pero los inconvenientes fueron resueltos dentro de los plazos regulatorios.

En cuanto a los supuestos cobros elevados, Amézquita dijo que la distribuidora emite facturas con base a las tarifas aprobadas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

