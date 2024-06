Socorristas compartieron un video de las condiciones climáticas en Cuilapa, Santa Rosa, donde efectuaron un rescate.

Los Bomberos Voluntarios informaron que dos personas fueron rescatadas luego de haber quedado atrapadas por el río Los Esclavos.

Los socorristas utilizaron maquinaria para llevar a las personas a tierra firme y ponerlas a salvo.

Según se detalló, socorristas de la 24 compañía y vecinos del lugar se unieron para ayudar a las personas.

Las personas resultaron ilesas y fueron trasladadas a un centro asistencial.

En las últimas horas, se han registrado lluvias en gran parte del territorio nacional que han dejado inundaciones y derrumbes.

La lluvia se debe a la influencia de un sistema de baja presión que causa humedad en el país.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse al tanto de las condiciones climáticas por medio de canales oficiales y medios de comunicación confiables.

Además, piden atender las recomendaciones de las autoridades locales por si fuera necesario evacuar.

También piden a las familias tener otras precauciones como un plan de evacuación, elaboración de una mochila de 72 horas, no cruzar ríos desbordados y no salir de casa si no es necesario.

Imágenes del río Los Esclavos